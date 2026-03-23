Camariñas moviliza su superávit para pagar a los proveedores

Sandra Insua en Fitur EC

El Concello de Camariñas cometió este lunes a aprobación plenaria una importante reestructuración de sus cuentas para aprovechar los 480.985 euros de remanente de tesorería obtenidos tras el cierre del ejercicio 2025. Esta inyección de fondos, fruto de la liquidación presupuestaria del año pasado, permitirá al gobierno local ponerse al día con el pago a autónomos y empresas, además de blindar la estabilidad financiera municipal frente a una cuantiosa sentencia judicial por expropiación.

En concreto, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar 111 facturas que suman 187.629 euros. Según explican fuentes municipales, se trata de servicios y suministros prestados antes de 2026 que no pudieron tramitarse a tiempo por entrar en el registro en los últimos días del pasado diciembre. Al respecto de esta solvencia, la alcaldesa Sandra Insua defiende el uso de los ahorros locales subrayando que “o diñeiro existe, está na caixa do Concello e non estamos a gastar o que non tenemos, senón a utilizar o que aforramos con boa xestión no pasado”.

Junto al pago de facturas, el ejecutivo camariñán propone destinar cerca de 50.000 euros del superávit a la amortización anticipada de deuda bancaria, una medida que busca reducir la carga financiera a largo plazo. Sin embargo, el punto más sensible del pleno fue la resolución del conflicto con la sociedad Flat4u Promotores.

El Concello debe hacer frente a un pago de 384.792 euros en concepto de justiprecio tras una sentencia firme del TSXG Para evitar que este desembolso bloquee las inversiones diarias o las ayudas sociales, el municipio ha optado por adherirse al Fondo de Impulso Económico del Estado. Esta vía permite formalizar un préstamo que se empezará a devolver en 2027, fraccionando el impacto de la expropiación y garantizando que el pago de la sentencia no comprometa la liquidez ni los servicios básicos en las distintas parroquias de Camariñas.