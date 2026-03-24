Camariñas finaliza los trabajos de mejora de calles en O Allo, en A Ponte do Porto

Mejora de las calles de O Allo en Ponte do Porto, Camariñas Cedida

El Concello de Camariñas finalizó las obras de mejora de varias calles en el lugar de O Allo, en la parroquia de A Ponte do Porto, una actuación destinada a corregir deficiencias en los pavimentos y solucionar problemas de drenaje en la zona. El proyecto ha supuesto una inversión de 36.901 euros, financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Los trabajos se centraron en la parte más alta de este núcleo rural, donde las fuertes pendientes y la falta de una red adecuada de evacuación de aguas provocaban arrastres de tierra y un notable deterioro de los caminos durante los episodios de lluvia. Para dar respuesta a esta situación, se actuó en tres tramos diferenciados, combinando la renovación de firmes con la instalación de una red de pluviales.

Con esta intervención, el gobierno local atiende una demanda vecinal y mejora de forma significativa las condiciones de seguridad y comodidad tanto para el tráfico rodado como para los peatones. Además, la actuación contribuye a una mejor ordenación y adecuación del entorno en este núcleo rural.