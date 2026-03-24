elPulpo e Innamoretto muestran la versatilidad del encaixe en la XXXV Mostra de Camariñas

La colección de la marca gallega elPulpo | cedida

La pasarela de Grandes Diseñadores de la XXXV edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas presenta dos propuestas que, desde enfoques muy distintos, demuestran la inmensa versatilidad del encaixe en la moda actual.

El evento contará con el esperado regreso de la marca gallega elPulpo, que vuelve a Camariñas para celebrar este 35º aniversario como un homenaje a sus raíces y a Galicia.

Para la firma, formar parte de este evento supone un honor y un privilegio al poder incluir un arte tan tradicional y especial que se entrelaza con su visión de la moda. Este año, el equipo de diseño de elPulpo desarrolló cuatro propuestas especiales.

La gran novedad es que, tras presentar únicamente piezas masculinas en su última participación, en esta ocasión diversificaron y ampliaron sus diseños pensando en el público femenino a través de su línea elPulpo Teen.

En sus propuestas masculinas, la marca da una vuelta a las prendas más casuales reinterpretando su icónico logo y aplicando detalles de encaje en las prendas superiores, jugando con elementos románticos y sofisticados poco habituales en la moda para hombre.

En el ámbito femenino, apostaron por customizar la línea Teen con una estética boho y desenfadada, reflejando estilismos propios de cualquier localidad costera gallega en verano.

La directora de comunicación, marketing y sostenibilidad de la marca, María Cnle, explica que la colección cápsula, bautizada como “Encaixe de Amor”, “será o mix perfecto entre tradición e modernidade, cun claro predominio de azuis e verdes (cores da natureza galega) sobre tecidos lixeiros e comfy”.

“Ademais, esta colaboración reforza a nosa filosofía de slow fashion e sustentabilidade, apostando por prácticas respectuosas e recoñecendo que a técnica das palilleiras é unha arte viva”, añade.

Compartiendo pasarela estará Innamoretto, una marca que debuta en este gran escaparate y que está impulsada por dos jóvenes asturianos apasionados por la moda y la piel.

Su filosofía se basa en crear prendas artesanales únicas, muchas adaptadas a medida, combinando la piel con otros tejidos e inspirándose en la música, el deporte o distintas épocas. La firma destaca por fusionar el estilo urbano con la sastrería clásica.

Como explican los diseñadores, Ignacio Muñoz y Claudia González, mezclar el tradicional encaixe de Camariñas con una estética tan actual les resulta muy estimulante, ya que les permite jugar con los contrastes, unir moda contemporánea con artesanía y acercar estas técnicas a las nuevas generaciones.

Aunque ya conocían la Mostra como espectadores, presentar su propia colección supone un punto de partida como diseñadores. Prefieren mantener en secreto las prendas que van a mostrar, pero aseguran que buscan romper esquemas.