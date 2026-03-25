Camariñas renueva el camino municipal de Borreiros, en la parroquia de Xaviña

Las obras en Borreiros

El Concello de Camariñas está a punto de finalizar las obras del camino municipal de Borreiros (Xaviña). Se trata de una actuación que renueva este viario de acceso a parcelas agrícolas, mejorando su seguridad y accesibilidad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 65.000 euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento y la Xunta a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Los trabajos incluyeron en una primera fase el desbroce y limpieza de los márgenes, la ampliación del ancho de la vía en determinados tramos, y la construcción de un sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales. Ahora se procederá a la renovación del firme con aglomerado asfáltico en caliente. La actuación se completará con la correspondiente señalización horizontal.

“Este camiño atopábase moi deteriorado, con fochancas, estreitamentos e problemas de escorrentía. Con esta obra buscamos dar unha resposta ás necesidades da veciñanza de Xaviña, garantindo un acceso en condicións e máis seguro”, señalan desde el gobierno local.