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Camariñas

Camariñas renueva el camino municipal de Borreiros, en la parroquia de Xaviña

La actuación, con un presupuesto de 65.000 euros cofinanciado por el Ayuntamiento y la Xunta, mejora la seguridad y accesibilidad del acceso a parcelas agrícolas

Redacción
25/03/2026 20:59
Las obras en Borreiros
Las obras en Borreiros
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El Concello de Camariñas está a punto de finalizar las obras del camino municipal de Borreiros (Xaviña). Se trata de una actuación que renueva este viario de acceso a parcelas agrícolas, mejorando su seguridad y accesibilidad.

 El proyecto cuenta con un presupuesto de 65.000 euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento y la Xunta a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

 Los trabajos incluyeron en una primera fase el desbroce y limpieza de los márgenes, la ampliación del ancho de la vía en determinados tramos, y la construcción de un sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales. Ahora se procederá a la renovación del firme con aglomerado asfáltico en caliente. La actuación se completará con la correspondiente señalización horizontal.

 “Este camiño atopábase moi deteriorado, con fochancas, estreitamentos e problemas de escorrentía. Con esta obra buscamos dar unha resposta ás necesidades da veciñanza de Xaviña, garantindo un acceso en condicións e máis seguro”, señalan desde el gobierno local.

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