El Concello de Camariñas avanza en la segunda fase de las obras de la senda peatonal de Lingunde

Vista del tramo afectado por la segunda fase de las obras Cedida

El Concello de Camariñas tiene en marcha las obras de la segunda fase de la senda peatonal en la pista a Lingunde.

El proyecto busca mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la vía, creando un trazado seguro para los peatones en una carretera que registra un alto nivel de uso, tanto por parte del vecindario como de bañistas y turistas durante la época estival.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 70.506,60 euros financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña, se desarrolla en el tramo final de la pista por su margen izquierdo, dando así continuidad a la senda ya ejecutada en el tramo inicial.

Desde el gobierno local subrayan la importancia de crear un espacio preferentemente peatonal que garantice la accesibilidad de todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida.

Por este motivo, el pavimento final de aglomerado asfáltico de la senda y de la calzada se ejecutarán a la misma rasante. La delimitación entre la zona de tránsito de vehículos y el paso peatonal se realizará mediante la colocación de una rigola prefabricada de hormigón.

Antes de proceder a la pavimentación definitiva, se instalará una red de recogida y evacuación de aguas pluviales. Esta nueva canalización irá soterrada bajo la propia senda.

Asimismo, para reforzar la protección de los viandantes y la integración paisajística, se instalará una barandilla de madera de pino rojo tratado, de un metro de altura. La intervención se completará con el repintado de las marcas viarias, la señalización de un paso de peatones y la colocación de nueva señalización vertical.