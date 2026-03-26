El IES Pedra da Aguia acerca la Unión Europea y sus fondos al alumnado de 4º de ESO

Quique Mauricio del colectivo Polo Correo de Vento dió la charla | cedida

El alumnado de 4º de ESO del IES Pedra da Aguia de Camariñas fue el destinatario de una charla sobre la Unión Europea en general y los fondos europeos en particular, que se enmarca dentro del Plan Proxecta “Fondos Europeos” en el que el Instituto participa de forma experimental.

La charla, organizada por la Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda de la Xunta, fue impartida por Quique Mauricio, del colectivo “Polo Correo de Vento”, que colabora con ellos. Igualmente, la ilustradora Tania Solla fue realizando dibujos mientras tenía lugar la exposición, con un resultado final sorprendente.

En el pasado mes de enero, el Centro ya contó con la cesión de 16 paneles gigantes sobre los fondos europeos que explicaban cómo se habían gastado los recursos procedentes de Europa. Después, los alumnos trabajaron en clase con las fichas elaboradas para este fin por el propio Quique Mauricio, en las que aparecían ejemplos concretos de proyectos cofinanciados entre la Comisión Europea y las distintas administraciones públicas.

En la charla se hizo mayor hincapié en aquellos fondos más cercanos al alumnado, como el Fondo Social Europeo (FSE+) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que se centran respectivamente en la formación y la creación de empleo, y en todo lo relacionado con el mar desde un punto de vista sostenible.

Ahora los chicos tienen un doble trabajo que realizar de cara al 9 de mayo: por un lado, investigar en el municipio los distintos lugares y personas que han sido o están siendo beneficiados por los fondos europeos, y por otro, elaborar un cartel conmemorativo del Día de Europa (el 9 de mayo) en el que, además de un logo, queden reflejados los logros de estos fondos en Galicia.

El objetivo de este Plan Proxecta pretende concienciar al alumnado de que la Unión Europea está más cerca de lo que parece y que su ayuda ha sido decisiva para la mejora experimentada por Galicia, que ya está más cerca de alcanzar la media comunitaria.

Como broche de la jornada, dos alumnos de 4º de ESO entrevistaron en Radio Aguia a Aurora Patiño, como representante de la Dirección General de Cohesión y Fondos Europeos. El pódcast estará disponible próximamente en la web del instituto..