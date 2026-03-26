Tradición, creatividad y fusión cultural en la pasarela de la Mostra do Encaixe

Modesto Lomba, de Debota&Lomba en una edición pasada | cedida

Debota&Lomba y Claudina Mata, dos de las grandes firmas habituales en la Mostra do Encaixe de Camariñas, continúan su idilio con el evento de encaje y elevarán sus diseños en la pasarela Deputación da Coruña en esta edición.

Según explica Modesto Lomba, de Debota&Lomba ,“para nosotros, que partimos de nuestra esencia minimalista y la artesanía, integrar la delicadeza del encaje es un reto para conseguir la excelencia, y también intentaremos mostrar creatividad.” En la colección para esta trigésimo quinta edición “integraremos encaje con sombreros donde enlazaremos tradiciones y vanguardia.”

Por su parte, Claudina Mata afirma que formar parte de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas “es un auténtico honor y también una gran responsabilidad. Es un evento con muchísima historia que pone en valor una artesanía única y poder crecer como diseñadora dentro de este entorno es algo muy especial. Este año presento una colección en la que continúo explorando la feminidad desde un punto de vista actual, combinando siluetas cuidadas con detalles artesanales muy protagonistas.”

La granadina afirma que “el encaje no solo es un complemento, es el hilo conductor en toda la colección y quise jugar con los contrastes entre la delicadeza y la estructura, para alcanzar un equilibrio entre tradición y tendencia.”

Diálogo entre dos culturas

“Granada tiene una luz, una sensibilidad y una fuerza estética muy marcadas, y eso siempre está presente en mi forma de diseñar. Me gusta trasladar esa esencia a través de los colores, las formas y la actitud en las prendas. Al combinarlo con el encaje de Camariñas, lo que intento es crear un diálogo entre dos culturas: la calidez y expresividad andaluza con la delicadeza y precisión de la tradición gallega. Creo que esa mezcla enriquece muchísimo el resultado”, destaca Mata, quien tiene un mensaje para el público: “No pueden perder mi desfile, porque será una colección muy cuidada, hecha desde el respeto y la tradición pero con una mirada muy actual. Es una oportunidad de ver cómo una artesanía tan especial puede seguir creciendo, evolucionando y emocionando.”