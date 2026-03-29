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Camariñas

Camariñas renueva el cierre de cuatro pistas deportivas

Las mejoras se llevaron a cabo en las instalaciones en Xaviña, Santa Mariña, Camelle y Ponte do Porto

Redacción
29/03/2026 18:36
Una de las pistas deportivas de Camariñas en las que actuó el Concello
Una de las pistas deportivas de Camariñas en las que actuó el Concello
Cedida
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El Concello de Camariñas ha finalizado las obras de renovación del cierre perimetral de las pistas polideportivas exteriores de Xaviña, Santa Mariña, Camelle y Ponte do Porto, una actuación con la que mejora la seguridad y funcionalidad de estos espacios deportivos repartidos por distintas parroquias del municipio. 

Los trabajos contaron con una inversión de 30.000 euros, financiados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña, y permitieron sustituir y reparar los antiguos vallados, que presentaban un notable deterioro debido al paso del tiempo, la exposición continuada a las inclemencias meteorológicas y el uso frecuente de estas instalaciones al aire libre. 

Con la colocación de los nuevos cierres, el Concello busca ofrecer unas condiciones más adecuadas para la práctica deportiva, evitando la salida de balones fuera del recinto y mejorando al mismo tiempo la imagen de estas infraestructuras. Desde el gobierno local subrayan que el mantenimiento y la modernización de los espacios de ocio y deporte sigue siendo una prioridad.

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