La Mostra do Encaixe refuerza su proyección internacional y relevo

La Mostra do Encaixe puso en valor la Escola Municipal de Palillo este sábado Cedida

La 35ª Mostra do Encaixe de Camariñas entra este domingo en su última jornada después de un sábado en el que el certamen volvió a exhibir músculo cultural, capacidad de atracción y una identidad cada vez más abierta. La cita, que durante estos días ha vuelto a convertir a Camariñas en escaparate de la artesanía, la moda y la tradición, se despide este domingo con una agenda cargada de actividad y con la sensación de haber reforzado varios de sus pilares: la proyección internacional del encaixe, el cuidado de la cantera y la diversificación de su programación.

El desfile de las delegaciones internacionales fue uno de los platos fuertes de la jornada. El encaixe volvió a demostrar que hace tiempo que dejó de ser únicamente una expresión local para convertirse en un lenguaje compartido en distintos rincones del mundo. Sobre la pasarela se pudieron ver creaciones procedentes de Eslovaquia, Portugal, Bulgaria, Argentina, Italia, Polonia y España, en un desfile que volvió a conectar tradición, identidad y creatividad contemporánea.

La organización mantuvo además una de las fórmulas que mejor resumen el espíritu colectivo del evento: fueron las voluntarias y voluntarios de la Mostra los encargados de lucir las piezas sobre la pasarela. Su papel, que muchas veces queda en segundo plano frente al brillo de los desfiles y las actividades, fue además reconocido por el Concello con un obsequio entregado como agradecimiento a su implicación altruista. Otro gran foco de atención durante la jornada fue el relevo generacional. Los niños y niñas de la Escola Municipal de Palillo, considerados ya el futuro inmediato del encaixe, recibieron un homenaje institucional tras participar en el desfile de PequEncaixe.

La alcaldesa, Sandra Insua, y la concejala del Encaixe, Encarna Liñeiro, acompañadas por otros miembros del gobierno local, entregaron un obsequio a los más pequeños en reconocimiento a su trabajo a lo largo del año. La mañana del sábado también tuvo espacio para la música con la actuación del joven Sebastián Allones Dans, de Camelle, que con solo 12 años viene de ganar el concurso de talentos ‘Da rúa á lúa’, del programa ‘Quen anda aí’ de la Televisión de Galicia. Su presencia aportó un elemento añadido de dinamismo a una jornada ya de por sí intensa.

Otro de los aspectos que continúa ganando peso en la Mostra es su programación literaria. La edición de este año ha confirmado que el evento quiere seguir ampliando su radio de acción cultural y no limitarse únicamente al desfile, la artesanía o la moda. Este sábado se cerró ese bloque con las presentaciones de ‘1898-El Padre Ausente’, de Alfonso de Sas, y ‘A Costa da Morte, naturalmente única’, de Xan Fernández Carrera y Antonio Fernández.

En el caso de Alfonso de Sas, la Mostra acogió el cierre de una trilogía vinculada a uno de los lugares más reconocibles del municipio, el cementerio de los ingleses. Por su parte, la obra impulsada por la Asociación de Profesionales de Turismo da Costa da Morte sirvió también para proyectar el territorio en clave turística, patrimonial y paisajística. En total, la programación literaria reunió durante tres días cinco presentaciones, un dato que confirma la consolidación de esta línea dentro del certamen. La jornada del sábado también dejó uno de los momentos más emotivos de la presente edición.

Durante el desfile de ArtEncaixe, la organización quiso rendir homenaje a la ceramista pontevedresa Mar Barral, habitual participante de esta pasarela y fallecida recientemente. Fue su amiga Mariví Santos la encargada de dedicarle unas palabras y de recordar el vínculo especial que mantenía con la Mostra. El gesto sirvió para reconocer la aportación artística de una creadora muy vinculada a este espacio y para subrayar que la Mostra también es memoria, comunidad y afecto compartido.

Última jornada

Con todo ese bagaje, el evento encara este domingo su jornada final con un programa intenso desde la mañana hasta la noche. La apertura de puertas está prevista para las 11 horas y, poco después, tendrá lugar un acto de agradecimiento a los stands participantes, en una jornada que también quiere reconocer el trabajo de quienes sostienen el espacio expositivo y comercial de la feria. A las 12.15 horas se celebrará el IX Encontro de Corais Mostra do Encaixe, con la participación de la Coral Polifónica San Roque de Vigo, la Coral San Salvador de Pazos de Ponteceso y la Coral Municipal Brisas do Mar de Camariñas.

Ya a las 13 horas llegará una de las propuestas más llamativas para el público familiar y juvenil con ‘Las guerreras del Kpop’, un tributo musical cuyas entradas se pondrán a la venta en taquilla. La tarde tendrá un claro protagonismo para la moda emergente. A las 16.30 horas se celebrará el desfile ‘Novéis Deseñadoras/es A e B’, uno de los espacios más esperados del certamen por su capacidad para detectar talento y proyectar nuevas firmas vinculadas al encaixe.

Tras la pasarela se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la entrega de premios del XXXII Concurso de Novéis Deseñadoras/es, uno de los grandes motores creativos de la Mostra. Ya en la recta final del día, a las 19.30 horas, el protagonismo será para la actuación ‘Fíos de Saíre’ de la Mascarada O Castroño, dentro del acto de clausura de esta trigésimo quinta edición. Ese mismo bloque incluirá además el desfile ‘PequEncaixe’, el desfile ‘Encaixeiras Seniors’ y la actuación de Antía Muíño, en un cierre pensado para combinar emoción, identidad y espectáculo.

La clausura llegará a las 21 horas con el cierre de los stands, poniendo fin a cuatro días en los que Camariñas ha vuelto a colocarse en el mapa gallego y más allá como uno de los grandes referentes de la artesanía y la cultura popular. La Mostra baja el telón, pero lo hace reforzando su condición de cita imprescindible en el calendario gallego y confirmando que sigue sabiendo combinar tradición, innovación y capacidad de convocatoria.