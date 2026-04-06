El BNG exige a la Xunta ayudas complementarias para las mariscadoras de Camariñas

Reunion del diputado del BNG con las mariscadoras Cedida

El BNG ha urgido a la Xunta a habilitar una línea de ayudas complementaria a las prestaciones del Instituto Social de la Marina (ISM) para las mariscadoras de Camariñas durante todo el periodo de veda extraordinaria decretado para 2026. La formación también reclama un plan específico de regeneración y recuperación de los bancos marisqueros de la ría. El diputado nacionalista Oscar Insua llevó esta demanda al Parlamento gallego tras recordar que la Consellería do Mar suspendió la actividad extractiva en los bancos de la cofradía camariñana desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año.

Esa decisión permite a las trabajadoras solicitar las ayudas por cese de actividad del ISM, pero el BNG considera insuficiente esa cobertura. La formación critica además la gestión de la Xunta con respecto a las ayudas anunciadas para la recuperación de bancos marisqueros afectados por temporales.

Según denuncia, las mariscadoras de Camariñas fueron informadas inicialmente de que podían esperar a esa línea de apoyo, pero después se les comunicó que quedaban fuera al no existir “mortaldade nin severa nin moderada”. Oscar Insua censuró este proceder y afirmó que “a Xunta e o PP teñen que explicar que problema hai coas mariscadoras de Camariñas para que queden sempre fóra das axudas que sacan; este maltrato non é normal”.

En la misma línea, el portavoz municipal del BNG en Camariñas, Xurxo Rodríguez, atribuyó la situación “á nefasta actuación da Xunta”, a la que acusa de no ofrecer una solución definitiva para recuperar la productividad de la ría.