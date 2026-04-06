Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

El BNG exige a la Xunta ayudas complementarias para las mariscadoras de Camariñas

Redacción
06/04/2026 19:27
Reunion del diputado del BNG con las mariscadoras
Reunion del diputado del BNG con las mariscadoras
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El BNG ha urgido a la Xunta a habilitar una línea de ayudas complementaria a las prestaciones del Instituto Social de la Marina (ISM) para las mariscadoras de Camariñas durante todo el periodo de veda extraordinaria decretado para 2026. La formación también reclama un plan específico de regeneración y recuperación de los bancos marisqueros de la ría. El diputado nacionalista Oscar Insua llevó esta demanda al Parlamento gallego tras recordar que la Consellería do Mar suspendió la actividad extractiva en los bancos de la cofradía camariñana desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. 

Esa decisión permite a las trabajadoras solicitar las ayudas por cese de actividad del ISM, pero el BNG considera insuficiente esa cobertura. La formación critica además la gestión de la Xunta con respecto a las ayudas anunciadas para la recuperación de bancos marisqueros afectados por temporales. 

Según denuncia, las mariscadoras de Camariñas fueron informadas inicialmente de que podían esperar a esa línea de apoyo, pero después se les comunicó que quedaban fuera al no existir “mortaldade nin severa nin moderada”. Oscar Insua censuró este proceder y afirmó que “a Xunta e o PP teñen que explicar que problema hai coas mariscadoras de Camariñas para que queden sempre fóra das axudas que sacan; este maltrato non é normal”. 

En la misma línea, el portavoz municipal del BNG en Camariñas, Xurxo Rodríguez, atribuyó la situación “á nefasta actuación da Xunta”, a la que acusa de no ofrecer una solución definitiva para recuperar la productividad de la ría.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Reunion del diputado del BNG con las mariscadoras

El BNG exige a la Xunta ayudas complementarias para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
La Mostra do Encaixe puso en valor la Escola Municipal de Palillo este sábado

La Mostra do Encaixe refuerza su proyección internacional y relevo
Redacción
ArtEncaixe

O ‘ArtEncaixe’, un exemplo da infinita versatilidade na aplicación do encaixe
Redacción
Los nuevos creadores fueron los principales protagonistas de la jornada| cedida

La nuevas promesas de la moda enseñan su carta de presentación en la XXXV Mostra
Redacción