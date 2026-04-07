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Camariñas

Ondas do Mar lleva el encaje de Camariñas a los Premios Artesanía de Galicia con la gargantilla ‘Mar de Hielo’

La joya fue creada por la artesana Josefina Campaña como homenaje a la gente del mar en general y, de manera especial, a su padre

Redacción
07/04/2026 22:03
La artesana Josefina Campaña mostrando su creación artística
La artesana Josefina Campaña mostrando su creación artística
Cedida
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La artesana Josefina Campaña, al frente de la firma Ondas del Mar que participó por primera vez en el desfile de Grandes Diseñadores de la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Diputación de A Coruña, lleva el encaje a los Premios Artesanía de Galicia con una pieza única: la gargantilla ‘Mar de Hielo’. 

Esta creación es mucho más que una joya de vanguardia, es un sentido homenaje. Tal y como explica la propia creadora, el collar está dedicado. ”a todos os mariñeiros que xa non están, que marcharon por desgraza no mar ou aos que xa lles tocou irse, e aos que quedan a día de hoxe”. 

Pero, por encima de todo, es un tributo muy personal a su padre, el marinero Ramón Campaña, conocido en la villa con el apodo de ‘O Ulludo’. 

La elaboración de esta gargantilla exclusiva llevó más de tres meses de intenso trabajo en el taller, empleando hilos especiales para alcanzar el espectacular resultado final. 

El vínculo de Josefina con el mar va mucho más allá de la estética de su marca. Hija y familiar de marineros —pertenece a la conocida familia de los Campaña de Camariñas—, la artesana, además de ser profesora de bolillo y haber estudiado tres años de diseño, cuenta con el título de patrón y motorista de barco. 

”Nun principio da miña vida quería ser mariñeira. A día de hoxe a vida cambiou, conseguín saír de cousas tristes, logrei poñer fío ás ondas do mar e dedicarlle a meu pai esta gargantilla”, confiesa emocionada. 

‘Mar de Hielo’ se convierte así en el testimonio físico de ese inmenso amor por las raíces. 

Este mismo sentimiento fue el que la llevó a dedicarle también a su padre su reciente libro que lleva por título “De nena, artesá a muller

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