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Camariñas

Camariñas fija un precio de 1.161 euros para los nuevos nichos del cementerio municipal

Se podrán solicitar una vez que el anuncio salga publicado en el Boletín Oficial da Provincia

Manuel Froxán Rial
09/04/2026 21:50
Vista del cementerio municipal de Camariñas
Vista del cementerio municipal de Camariñas
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El pleno de Camariñas aprobó en el pleno del pasado mes de marzo el expediente con el que se inició el procedimiento para la adjudicación de las concesiones administrativas sobre los nuevos nichos de titularidad municipal construidos en el cementerio, dando así respuesta a una importante demanda vecinal. 

El procedimiento se tramitará como una concesión demanial, es decir, el uso privativo de un bien de dominio público. 

El canon fijado por el Concello para cada nicho es de 1.160,99 euros. 

Con el objetivo de facilitar el proceso a las familias, se determinó un sistema de pago en dos fases. 

Las personas interesadas deberán abonar un 20% del importe en el momento de formalizar la solicitud, mientras que el 80% restante se pagará una vez que el nicho les sea adjudicado de forma definitiva. 

Para garantizar la total transparencia e igualdad de oportunidades, la adjudicación se llevará a cabo mediante un procedimiento de concurrencia. 

El Ayuntamiento estableció un orden de prioridad basada en unos criterios de baremación objetivos. 

Una vez aplicada esta baremación y elaborada el listado definitivo de personas adjudicatarias, la asignación física del nicho concreto que le corresponde a cada familia se hará mediante un sorteo. 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá de manera oficial al día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial da Provincia. 

A partir de ese momento los interesados podrán formalizar el trámite en las oficinas municipales.

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