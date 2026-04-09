Camariñas finaliza las obras de renovación del pavimento de la calle Carreira por 48.400 euros

La calle Carreira de Camariñas tras las obras Cedida

El Concello de Camariñas finalizó las obras de reparación del pavimento en la rúa Carreira, una actuación que mejora de forma notable la seguridad y funcionalidad de esta vía urbana. Los trabajos, financiados a través del Plan Único (POS+) de la Diputación da Coruña, contaron con una inversión total de 48.399 euros.

La intervención incluyó la renovación integral de la capa de rodadura, que presentaba un deterioro evidente debido al paso del tiempo y al tráfico continuado. Con esta actuación se logra una superficie más uniforme, cómoda para la circulación y con mayores garantías de seguridad para vehículos y peatones. La alcaldesa, Sandra Insua, destacó que “o mantemento e modernización das rúas e vías de comunicación de todo o termo municipal é unha prioridade”.