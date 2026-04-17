La Xunta adjudica por más de un millón de euros la reforma integral del colegio O Areal de Camariñas

El conselleiro de Educación (c.) en su visita al colegio O Areal de Camariñas Cedida

El colegio O Areal de Camariñas afrontará en los próximos meses una reforma integral que permitirá renovar completamente sus instalaciones. La Xunta ha adjudicado por más de un millón de euros una actuación que supondrá una mejora notable en el confort, la eficiencia energética y la accesibilidad del centro educativo.

Las obras, que ejecutará la empresa Iam Rumbo Instalaciones y Obras, tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. La intervención se centrará principalmente en la renovación de la envolvente del edificio, una actuación clave para mejorar las condiciones térmicas en el día a día del alumnado y del profesorado. Entre los trabajos previstos destaca el cambio completo de la cubierta, que abarca más de 1.700 metros cuadrados, mediante la instalación de paneles con aislamiento térmico. También se actuará sobre las fachadas, con la colocación de un sistema específico que permitirá reducir las pérdidas de energía y mejorar el rendimiento del edificio.

Además, se sustituirán las ventanas y puertas exteriores que aún no habían sido renovadas, lo que contribuirá a mejorar el aislamiento y la eficiencia del conjunto. En el interior del centro se instalará nueva iluminación, con más de 300 luminarias, así como falsos techos y trabajos de pintado que permitirán modernizar los espacios. Otra de las actuaciones relevantes será el acondicionamiento acústico del patio cubierto, con el objetivo de mejorar su uso y reducir el ruido.

También se incorporará iluminación exterior, inexistente hasta ahora, lo que supondrá una mejora en la seguridad y funcionalidad del recinto. El proyecto incluye asimismo la adaptación del centro en materia de accesibilidad, con la construcción de rampas que facilitarán el acceso desde los patios y la reorganización de los aseos de la planta baja para habilitar baños adaptados.

Esta actuación forma parte de las primeras obras programadas por la Consellería de Educación para este año dentro de su plan de mejora de infraestructuras educativas. En el conjunto de la Costa da Morte, la inversión autonómica en centros educativos alcanza ya los 8 millones de euros, con intervenciones en localidades como Carballo, Fisterra, Cee, Cabana o Laxe.