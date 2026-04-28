El PP de Camariñas critica el constante recurso del gobierno local al reconocimiento de facturas

Paula Mouzo durante una sesión en el Parlamento de Galicia EC

El grupo municipal del PP de Camariñas se muestra muy crítico con el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de más de 170.000 euros, aprobado por el gobierno municipal en el pleno del pasado lunes y que permitirá hacer frente al pago de más de un centenar de facturas pendientes del pasado ejercicio.

“Este goberno converteu un recurso extraordinario nunha práctica habitual”, señala la portavoz de la formación, Paula Mouzo, a la vez que recuerda que el expediente en cuestión contaba con un reparo del servicio de Intervención municipal.

Para la edil, el hecho de que el ejecutivo local presente de forma reiterada gastos de ejercicios anteriores realizados sin crédito presupuestario, evidencia una deficiente planificación y perjudica a pequeñas empresas y autónomos.

Afirma también que “estamos ante unha xestión sospeitosa. Algunhas destas facturas apuntan a posibles ilícitos administrativos graves en materia de contratación, que poden cruzar a fronteira que separa o ilícito administrativo do ilícito penal ou delito”.