Óscar Insua le pide al PP ayudas para las mariscadoras de Camariñas y que deje de escudarse en el cambio climático

El diputado nacionalista Óscar Ínsua Cedida

El diputado Óscar Ínsua defendió en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia una iniciativa en la que reclamaba a la Xunta la elaboración de un plan específico de regeneración y recuperación de los bancos marisqueros en Camariñas, que estuviese acompañado de una línea de ayudas específicas y complementaria a las del ISM, que abarcase todo el período de veda.

La iniciativa no prosperó al votar en contra el PP. En su intervención, Ínsua acusó a la Consellería do Mar de anunciar líneas de ayuda que dejan siempre fuera a las mariscadoras de Camariñas.

El parlamentario nacionalista le reprochó a la Xunta que no haya ayudas para dicho sector de actividad mientras se gastan “millóns de euros en enquisas, campañas de publicidade, feiras ou merchandising”.

También les afeó a los populares que se escuden en el cambio climático para justificar una situación que las mariscadores llevan cinco años padeciendo, tiempo en el que no pudieron acogerse a ninguna ayuda.