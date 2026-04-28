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Camariñas

Óscar Insua le pide al PP ayudas para las mariscadoras de Camariñas y que deje de escudarse en el cambio climático

El nacionalista le reprocha a la Xunta que no se apoye al sector de actividad mientras se gasta en "enquisas, feiras e merchandising"

Redacción
28/04/2026 21:35
El diputado nacionalista Óscar Ínsua
El diputado nacionalista Óscar Ínsua
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El diputado Óscar Ínsua defendió en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia una iniciativa en la que reclamaba a la Xunta la elaboración de un plan específico de regeneración y recuperación de los bancos marisqueros en Camariñas, que estuviese acompañado de una línea de ayudas específicas y complementaria a las del ISM, que abarcase todo el período de veda. 

La iniciativa no prosperó al votar en contra el PP. En su intervención, Ínsua acusó a la Consellería do Mar de anunciar líneas de ayuda que dejan siempre fuera a las mariscadoras de Camariñas. 

El parlamentario nacionalista le reprochó a la Xunta que no haya ayudas para dicho sector de actividad mientras se gastan “millóns de euros en enquisas, campañas de publicidade, feiras ou merchandising”. 

También les afeó a los populares que se escuden en el cambio climático para justificar una situación que las mariscadores llevan cinco años padeciendo, tiempo en el que no pudieron acogerse a ninguna ayuda.

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