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Camariñas

El PSdeG le pide al PP que respalde en el Congreso las medidas a favor del marisqueo en Camariñas

Los socialistas llevarán a la Cámara Baja una iniciativa en la que piden que las mariscadoras camariñanes queden eximidas del pago de cuotas a la Seguridad Social

Redacción
29/04/2026 23:01
La diputada socialista Patricia Iglesias
La diputada socialista Patricia Iglesias
Cedida
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El PSdeG-PSOE acusa a la Xunta de desinterés por el sector marisquero en Camariñas y le reclama que apoyen en el Congreso de los Diputados la iniciativa que llevarán a cabo los socialistas para eximir a mariscadoras y mariscadores de pagar las cuotas de la Seguridad Social. 

La alcaldesa camariñana, Sandra Insua, critica la forma de actuar de la diputada popular Paula Mouzo: “Moito demandar ó Estado, pero cando se trata de demandar á Xunta baixa a cabeza”.

La regidora apunta también que la situación del marisqueo en Camariñas es distinta a la del resto de Galicia, por lo que requiere de una solución específica. 

Por su parte, la diputada socialista Patricia Iglesias recuerda que es la Xunta la que tiene las competencias exclusivas en materia de marisqueo y gestión de las rías, y dice que el Gobierno autonómico “deixou pasar anos e meses sen actuar mentres o sector avisaba dunha situación absolutamente límite”. 

Por contra, añade, “o Gobierno de España puxo enriba da mesa unha medida concreta que o sector levaba tempo reclamando”, en alusión a la presentación de una modificación legislativa para eximir a las mariscadoras de pagar las cuotas de la Seguridad Social, con efectos retroactivos mientras dure la paralización de la actividad extractiva.

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