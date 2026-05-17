La asociación de empresarios de Camariñas inicia nueva etapa

La nueva junta directiva de la Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas tomó oficialmente posesión de sus cargos, iniciando una nueva etapa en la que la entidad asegura que mantendrá la línea de trabajo desarrollada durante los últimos años para impulsar el comercio, la hostelería, el turismo y la actividad económica del municipio.

Desde la asociación explican que la nueva directiva afronta esta etapa con el objetivo de seguir reforzando la colaboración con administraciones, colectivos y entidades locales para continuar desarrollando iniciativas que contribuyan a dinamizar Camariñas durante todo el año, especialmente en un contexto en el que el sector turístico continúa ganando peso en la economía local.

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La entidad destaca además la importancia de mantener activos algunos de los principales recursos turísticos del municipio. En este sentido, recordó que el Centro de Interpretación do Faro Vilán continúa abierto al público de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde, manteniendo por ahora un horario provisional hasta el inicio de la temporada estival.

Uno de los primeros compromisos anunciados por la nueva directiva es la organización de una nueva edición de 'O Encaixe no Camiño', una iniciativa que volverá a celebrarse los días 24, 25 y 26 de julio y que en los últimos años se consolidó como uno de los eventos de promoción cultural y turística más destacados del verano en la Costa da Morte.

La actividad busca convertir nuevamente Camariñas en un punto de encuentro alrededor de la tradición del encaixe, la artesanía y la promoción del territorio, aprovechando además el paso de peregrinos y visitantes durante la temporada alta. Coincidiendo con el inicio de esta nueva etapa, la asociación abrió ya el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en participar en el evento.

Los organizadores indican que los participantes podrán formalizar su inscripción o solicitar información a través de los canales habituales de contacto de la entidad. Desde la asociación empresarial subrayan que la prioridad seguirá siendo trabajar de forma coordinada para fortalecer el tejido económico local y contribuir al desarrollo social y turístico de Camariñas.