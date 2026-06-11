El BNG de Camariñas urge a la Xunta a tomar medidas para recuperar los bancos marisqueros

El diputado Óscar Insua con un grupo de mariscadoras de Camariñas Cedida

El BNG de Camariñas urge de nuevo a la Xunta a adoptar medidas para favorecer la recuperación de los bancos marisqueros de la localidad, resolviendo las ayudas solicitadas por las mariscadoras para la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos mediante medidas de restauración e incrementando la dotación económica para que las trabajadoras del mar obtengan simiente para sembrar en la ría.

La formación nacionalista vuelve a instar al Gobierno gallego a crear una línea de ayudas complementarias a las del ISM para las mariscadoras durante el período de veda en el que se encuentran.

“A situación actual é que hoxe están activas arredor de 15 mariscadoras, que son as que están a realizar os traballos de rexeneración nos areais , e xa levan un mes traballando”, indica el portavoz municipal del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, además de apuntar que “todas elas solicitaron a axuda no ISM, mais foilles desestimada á metade, polo que 7 mariscadoras da día de hoxe están a realizar tarefas de recuperación dos bancos marisqueiros e non van cobrar un céntimo da axuda do paro”.

Rodríguez Baña insta a la Consellería do Mar a crear un plan estratégico específico para Camariñas y a ayudar a financiar la compra de simiente.