Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

El BNG de Camariñas urge a la Xunta a tomar medidas para recuperar los bancos marisqueros

Reclama que se creen ayudas complementarias a las del ISM para el colectivo y que se les subvencione la compra de simiente

Informática
11/06/2026 21:31
El diputado Óscar Insua con un grupo de mariscadoras de Camariñas
El diputado Óscar Insua con un grupo de mariscadoras de Camariñas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG de Camariñas urge de nuevo a la Xunta a adoptar medidas para favorecer la recuperación de los bancos marisqueros de la localidad, resolviendo las ayudas solicitadas por las mariscadoras para la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos mediante medidas de restauración e incrementando la dotación económica para que las trabajadoras del mar obtengan simiente para sembrar en la ría. 

La formación nacionalista vuelve a instar al Gobierno gallego a crear una línea de ayudas complementarias a las del ISM para las mariscadoras durante el período de veda en el que se encuentran. 

“A situación actual é que hoxe están activas arredor de 15 mariscadoras, que son as que están a realizar os traballos de rexeneración nos areais , e xa levan un mes traballando”, indica el portavoz municipal del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, además de apuntar que “todas elas solicitaron a axuda no ISM, mais foilles desestimada á metade, polo que 7 mariscadoras da día de hoxe están a realizar tarefas de recuperación dos bancos marisqueiros e non van cobrar un céntimo da axuda do paro”.

Rodríguez Baña insta a la Consellería do Mar a crear un plan estratégico específico para Camariñas y a ayudar a financiar la compra de simiente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El diputado Óscar Insua con un grupo de mariscadoras de Camariñas

El BNG de Camariñas urge a la Xunta a tomar medidas para recuperar los bancos marisqueros
Informática
El ideal gallego

Camariñas oferta 648 plazas para los obradoiros de tiempo libre y actividades acuáticas
Redacción
El ideal gallego

Miryam Mouzo, debuxos cuquis desde Camelle
Rafael Lema
El ideal gallego

La asociación de empresarios de Camariñas inicia nueva etapa
Redacción