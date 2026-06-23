Camariñas inicia la humanización de la calle Sofía Rivas

Las obras en la calle Sofía Rivas de Camariñas Cedida

El Concello de Camariñas ha comenzado las obras de humanización de la calle Sofía Rivas, una actuación incluida en la primera fase del 'Plan Milleira' que permitirá renovar por completo una de las vías que presentaba un mayor grado de deterioro dentro del núcleo urbano.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 51.229,55 euros, financiados íntegramente a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña, y tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios públicos en esta zona del municipio.

La intervención responde a la necesidad de solucionar los problemas que presentaba la calle, cuyo estado dificultaba tanto el tránsito peatonal como la circulación de vehículos. Para ello, el gobierno local ha apostado por un diseño que prioriza a las personas mediante la creación de una plataforma única, eliminando desniveles y barreras arquitectónicas.

El proyecto contempla la ejecución de un pavimento continuo en toda la superficie de la vía. El nuevo firme estará realizado con hormigón armado y contará con un acabado superficial pulido, al que se añadirá polvo de color negro para favorecer su integración estética con el entorno urbano.

Desde el Concello destacan que esta solución permitirá garantizar la accesibilidad universal, facilitando especialmente el desplazamiento de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, carritos infantiles o personas mayores. Antes de acometer la nueva pavimentación, se llevará a cabo una renovación integral de la red de saneamiento existente.

Además, aprovechando la apertura de zanjas, se instalará una nueva canalización independiente destinada exclusivamente a la recogida y evacuación de aguas pluviales. La creación de este sistema separativo permitirá mejorar la gestión del agua en la zona, incrementando la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas y reduciendo posibles problemas derivados de episodios de lluvias intensas.