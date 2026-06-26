Camariñas
Camariñas nombrará este sábado a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio
El pleno extraordinario será a las 12 horas y después habrá un almuerzo de celebración en el Hotel Playa
El Concello de Camariñas celebrará este sábado, 27 de junio, un pleno extraordinario para nombrar a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio, un reconocimiento con el que distingue su trayectoria y vinculación con la localidad.
El acto institucional tendrá lugar a las 12 horas en el salón de plenos del Concello. A su finalización, está previsto un almuerzo de celebración en el Hotel Playa abierto a las personas que deseen sumarse al homenaje.
El Concello recuerda que las inscripciones para asistir al almuerzo pueden realizarse a través de WhatsApp en los teléfonos 667 034 305 y 676 778 679.