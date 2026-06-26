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Camariñas

Camariñas nombrará este sábado a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio

El pleno extraordinario será a las 12 horas y después habrá un almuerzo de celebración en el Hotel Playa

Redacción
26/06/2026 17:31
El comunicador Marcial Mouzo. Cedida
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El Concello de Camariñas celebrará este sábado, 27 de junio, un pleno extraordinario para nombrar a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio, un reconocimiento con el que distingue su trayectoria y vinculación con la localidad. 

El acto institucional tendrá lugar a las 12 horas en el salón de plenos del Concello. A su finalización, está previsto un almuerzo de celebración en el Hotel Playa abierto a las personas que deseen sumarse al homenaje.

El Concello recuerda que las inscripciones para asistir al almuerzo pueden realizarse a través de WhatsApp en los teléfonos 667 034 305 y 676 778 679

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