Camariñas nombrará este sábado a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio

El comunicador Marcial Mouzo. Cedida

El Concello de Camariñas celebrará este sábado, 27 de junio, un pleno extraordinario para nombrar a Marcial Mouzo Hijo Predilecto del municipio, un reconocimiento con el que distingue su trayectoria y vinculación con la localidad.

El acto institucional tendrá lugar a las 12 horas en el salón de plenos del Concello. A su finalización, está previsto un almuerzo de celebración en el Hotel Playa abierto a las personas que deseen sumarse al homenaje.

El Concello recuerda que las inscripciones para asistir al almuerzo pueden realizarse a través de WhatsApp en los teléfonos 667 034 305 y 676 778 679.