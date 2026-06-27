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Diario de Ferrol

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Camariñas

Marcial Mouzo ya es Hijo Predilecto de Camariñas

“Fuches, e es, o noso mellor embaixador", destacó la regidora Sandra Insua sobre Mouzo 

Redacción
27/06/2026 18:59
Marcial Mouzo (c.) con la corporación de Camariñas y vecinos tras ser nombrado Fillo Predilecto del municipio
Marcial Mouzo (c.) con la corporación de Camariñas y vecinos tras ser nombrado Fillo Predilecto del municipio
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El reconocimiento más importante que puede conceder el Concello de Camariñas ya tiene nuevo destinatario. La corporación municipal aprobó este sábado, en un pleno extraordinario y solemne, el nombramiento del periodista Marcial Mouzo Vidal como Hijo Predilecto de la localidad, un homenaje con el que el municipio distingue su dilatada trayectoria profesional y, sobre todo, su permanente labor de promoción de Camariñas y de la Costa da Morte. 

La sesión institucional, celebrada con un único punto en el orden del día, sirvió para oficializar una distinción reservada a personas que hayan prestado servicios de especial relevancia al municipio. Nacido en Camariñas en 1961, Mouzo puso recientemente fin a una carrera de 41 años en la Radio Galega

Desde 1996 fue la voz de Pensando en ti, el emblemático programa de madrugada con el que acompañó durante décadas a panaderos, transportistas, marineros, emigrantes y miles de oyentes de toda Galicia.

Durante el acto, la alcaldesa, Sandra Insua, destacó que el reconocimiento trasciende su brillante carrera en los medios de comunicación y pone el foco en su compromiso con su tierra natal. “Hoxe é un día deses que quedan marcados na historia da nosa vila. Un día onde a corporación municipal e todo o pobo de Camariñas se xuntan para facer xustiza”, afirmó. 

Fuches, e es, o noso mellor embaixador. Levas o nome do noso pobo por toda Galicia e levas, tamén, a nosa querida Costa da Morte no corazón e nas túas palabrasSandra Insua, alcaldesa de Camariñas

La regidora recordó que, pese a desarrollar gran parte de su vida profesional fuera del municipio, Marcial Mouzo nunca perdió el vínculo con sus raíces y ejerció siempre como un auténtico embajador de Camariñas. “Este recoñecemento non é só pola túa brillante traxectoria profesional, senón polo teu gran labor de difusión dos nosos valores, da nosa cultura e, por riba de todo, da nosa identidade como camariñáns”, señaló. Insua también quiso poner en valor la huella humana que dejó el comunicador a través de las ondas durante más de cuatro décadas.

“Fixeches das nosas madrugadas algo menos solitarias. Creaches unha verdadeira familia arredor das ondas da radio”, destacó ante los asistentes. La alcaldesa cerró su intervención agradeciendo la fidelidad de Mouzo a su pueblo y a la Costa da Morte. “Fuches, e es, o noso mellor embaixador. Levas o nome do noso pobo por toda Galicia e levas, tamén, a nosa querida Costa da Morte no corazón e nas túas palabras”, concluyó.

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