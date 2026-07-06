Camariñas volverá a unir encaje, historia y gastronomía en una nueva edición de O Encaixe no Camiño

Representación histórica del Encaixe no Camiño Archivo

Camariñas volverá a convertirse este verano en un punto de encuentro entre tradición, cultura y gastronomía con una nueva edición de O Encaixe no Camiño, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de julio. La cita, ya consolidada en el calendario estival del municipio, reunirá recreaciones históricas, artesanía, música, actividades de dinamización comercial y propuestas culturales para vecinos y visitantes.

Organizado por la Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, con la colaboración de diferentes organismos, el evento tiene como objetivo poner en valor la identidad local a través del encaje, la historia y las tradiciones del municipio.

Uno de los principales atractivos volverá a ser la Festa do Marisco de Camariñas, que celebrará su segunda edición en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Camelle. Tras la buena acogida del pasado año, la propuesta gastronómica regresa para promocionar el producto del mar y la tradición marinera de la Costa da Morte.

La organización recuerda además que el plazo para solicitar la instalación de nuevos puestos permanecerá abierto hasta el 10 de julio. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la página web oficial del evento o contactar directamente con la organización.