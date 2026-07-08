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Camariñas

La Xunta aborda con la cofradía de Camelle la gestión sostenible del marisqueo y la pesca

Redacción
08/07/2026 18:44
Reunión de los representantes autonómicos y de la cofradía de Camelle
Reunión de los representantes autonómicos y de la cofradía de Camelle
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La Consellería do Mar mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con la cofradía de pescadores de Camelle, en Camariñas, para analizar distintos aspectos relacionados con la gestión sostenible de los recursos pesqueros y marisqueros en el municipio.

En el encuentro participaron el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, junto con representantes del pósito camellán. Durante la reunión intercambiaron impresiones sobre la aplicación de la denominada 'Orden de demasías' y su repercusión en la actividad extractiva, con el objetivo de evaluar los aspectos técnicos y administrativos derivados de esta normativa.

Villaverde (c.), este martes con representantes de la cofradía de Corcubión

La cofradía de Corcubión comercializó el pasado año 1.717 toneladas de pescado

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La disposición, aprobada por la Xunta el pasado mes de marzo, regula la gestión de los excedentes procedentes del marisco capturado. Según destaca la Consellería do Mar, la norma aporta seguridad jurídica a una práctica habitual en el sector, refuerza el papel de las cofradías en la gestión sostenible de los recursos y consolida el modelo de cogobernanza entre la Administración autonómica y las entidades pesqueras.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el departamento dirigido por la conselleira Marta Villaverde viene manteniendo con las distintas cofradías y agentes socioeconómicos vinculados al mar, con el objetivo de conocer sus necesidades, favorecer el desarrollo del sector y mejorar su competitividad.

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