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Camariñas

Camariñas se prepara para cinco intensos días de fiestas por la Virgen del Carmen

Los festejos comenzarán este miércoles 

Redacción
13/07/2026 19:33
La Danza dos Arcos de Camariñas
Archivo
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Camariñas ya está preparada para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas. Las Festas do Carme regresan este miércoles con una programación que combina tradición, devoción marinera, música y gastronomía.

El programa incluye las tradicionales procesiones terrestre y marítima en honor a la Virgen del Carmen, además de las actuaciones de la Danza de Arcos y diferentes actos litúrgicos.

Las noches estarán protagonizadas por orquestas como Acordes, Olympus, Panorama City, La Oca Band, La Fórmula y el Grupo Bomba, mientras que durante el día habrá sesiones vermú, pasacalles y actividades para todos los públicos.

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