Camariñas se prepara para cinco intensos días de fiestas por la Virgen del Carmen

La Danza dos Arcos de Camariñas Archivo

Camariñas ya está preparada para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas. Las Festas do Carme regresan este miércoles con una programación que combina tradición, devoción marinera, música y gastronomía.

El programa incluye las tradicionales procesiones terrestre y marítima en honor a la Virgen del Carmen, además de las actuaciones de la Danza de Arcos y diferentes actos litúrgicos.

Las noches estarán protagonizadas por orquestas como Acordes, Olympus, Panorama City, La Oca Band, La Fórmula y el Grupo Bomba, mientras que durante el día habrá sesiones vermú, pasacalles y actividades para todos los públicos.