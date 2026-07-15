Camariñas da el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen con un homenaje a Sefy Carril

Sefy Carril, Camariñana do Ano, pasando por debajo de los arcos florales Cedida

Las fiestas del Carmen de Camariñas comenzaron este miércoles con uno de sus actos más emotivos y simbólicos: el nombramiento de Sefy Carril Rodríguez como Camariñana do Ano, una distinción que, por primera vez desde su creación, recae en una mujer. La conocida vecina, muy implicada en la vida social, deportiva y cultural de la localidad, recibió el reconocimiento en un acto celebrado en la Praza da Insuela que reunió a numerosos vecinos y visitantes y que sirvió como pistoletazo de salida a la programación festiva.

La homenajeada es una figura muy popular en la localidad por su constante colaboración con asociaciones, comisiones de fiestas y colectivos, además de por su labor como reportera espontánea de la actualidad local, retransmitiendo a través de las redes sociales los principales acontecimientos que se celebran en Camariñas.

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Durante el acto institucional, la alcaldesa, Sandra Insua, destacó el carácter histórico de esta edición al convertirse Sefy Carril en la primera mujer en recibir el galardón. “Hoxe é un día histórico. Por fin, e despois de tantas edicións entregando o premio, hoxe temos o inmenso orgullo de cambiar a vogal e dicir, con todas as letras: Camariñana do Ano. Xa era hora de que o galardón recaese nunha muller”, afirmó.

La regidora puso además en valor la implicación de la homenajeada con el municipio. “É desas persoas marabillosas que, case sen darse conta, pasou a ser absolutamente indispensable no día a día. Cando hai calquera evento e non a vemos, todos empezamos a preguntarnos: ‘Onde estará Sefy? Pasaríalle algo?’. E a resposta é sempre non; se Sefy non está alí é porque está noutro sitio axudando: botando unha man no fútbol, colaborando cunha comisión ou traballando arreo onde faga falta”.

Entrega de la placa a Sefy Carril como Camariñana do Ano

Sandra Insua también quiso reconocer el papel que desempeña como embajadora de Camariñas a través de las redes sociales. “Coa túa naturalidade e a túa espontaneidade, estás a facer un traballo impagable: difundir o noso patrimonio e conectar aos que están lonxe coa súa terra. Grazas, Sefy, por facer visible a vida sinxela do noso Camariñas”, concluyó, felicitando asimismo a la Comisión de Festas do Carme por la elección de la galardonada.

Hoxe temos o inmenso orgullo de cambiar a vogal e dicir, con todas as letras: Camariñana do Ano. Xa era hora de que o galardón recaese nunha muller Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas

Tras la entrega del reconocimiento, el protagonismo pasó a la tradición con la celebración de la Mini Danza de Arcos, en la que los más pequeños tomaron el relevo de una de las manifestaciones culturales más representativas de las fiestas camariñanas, demostrando que el legado de esta tradición continúa asegurado generación tras generación.

Día grande de las fiestas

Las fiestas de la Virgen del Carmen vivirán este jueves, su día grande. La jornada comenzará a las 9 horas con la salida de la histórica Danza de Arcos desde la Praza do Concello. Durante la mañana habrá alborada y pasacalles a cargo de la Banda de Música de As Pontes, acompañados por la tradicional ofrenda floral. A las 13 horas se celebrará la misa solemne en el puerto, tras la que tendrá lugar la multitudinaria procesión marítima, uno de los momentos más esperados de las fiestas. La orquesta Acordes pondrá la música a la sesión vermú.

Por la tarde, las charangas Rumbo de Fisterra y Santa Compaña recorrerán las calles de la villa antes de dar paso, a partir de las 23 horas, a una de las grandes verbenas del verano, protagonizada por las orquestas Acordes y Olympus. La jornada culminará a las 00.30 horas con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, que volverá a iluminar el puerto de Camariñas en la noche grande de las fiestas del Carmen.