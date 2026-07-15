La Xunta lleva invertidos 1,6 millones desde 2009 en los tres centros de enseñanza de Camariñas 

El diputado Óscar Insua (d) en una visita al CEIP de Camelle Cedida

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, reafirmó este miércoles en el Parlamento de Galicia el compromiso de la Xunta con la mejora de las infraestructuras educativas y el mantenimiento de una enseñanza de calidad en Camariñas, en donde el Gobierno gallego lleva invertidos alrededor de 1,6 millones de euros desde 2009 en los tres centros públicos del municipio.

En su intervención, Vila destacó que este esfuerzo inversor tiene como principal actuación la rehabilitación integral del Colegio O Areal, actualmente en marcha en el marco del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, con una inversión de alrededor de 1,05 millones de euros.

La obra permitirá modernizar el edificio mediante la renovación de la cubierta, el aislamiento de las fachadas, la sustitución de las carpinterías, la mejora de la iluminación, de la accesibilidad y del confort térmico y acústico.

El representante autonómico recordó también otras actuaciones ejecutadas en los últimos años en Camariñas, como la renovación de la carpintería en el Colegio de Ponte do Porto o la instalación de un ascensor, la sustitución de la caldera y la reparación estructural de pilares en el Colegio O Areal,

El caso de Camelle

Manuel Vila aludió asimismo al caso del CEIP de Camelle después de que el diputado del BNG Óscar Insua instase a la Xunta y al Concello de Camariñas a ponerse de acuerdo para mejorar el parque infantil de dicho centro dado que carece de cubierta y no puede utilizarse en días de lluvia.

El nacionalista recordó igualmente que para acceder al citado parque infantil hay que cruzar una carretera municipal, lo que pone en riesgo la seguridad del alumnado, además de aludir al deficiente estado que presenta la vía.

En su respuesta, el secretario xeral técnico de Educación explicó que esas demandas relativas al estado del vial de acceso, a la señalización viaria a la cubrición del parque infantil situado frente al colegio, afectan a infraestructuras de titularidad municipal por lo que deberán ser resueltas por el Concello de Camariñas.

Oscar Insua reconoció que las competencias puede que no estén muy claras, pero también dijo tener claro que sí es competencia de la Xunta de Galicia adoptar medidas para que "nenos e nenas poidan ir en condicións de seguridade ao parque infantil”.

Más profesorado

Manuel Vila aprovechó por último para anunciar que de cara al próximo curso el colegio de Camelle verá reforzado su cuadro de profesorado para dar respuesta al incremento del número de alumnos.