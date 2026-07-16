Camariñas
Embarcaciones de todos los tamaños participaron en el recorrido por la ría
El ceremonial de la Danza dos Arcos fue otro de los actos destacados de la jornada
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas