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Diario de Ferrol

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Camariñas

Embarcaciones de todos los tamaños participaron en el recorrido por la ría

El ceremonial de la Danza dos Arcos fue otro de los actos destacados de la jornada

Redacción
16/07/2026 18:15
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas
1.
Concurrida procesión marítima en Camariñas
Concurrida procesión marítima en Camariñas

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Concurrida procesión marítima en Camariñas

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