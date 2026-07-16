Un atleta conquense recorre el Camiño dos Faros y acabará en Santiago para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil

El atleta conquense Daniel Caballero Tribuna de Cuenca

El atleta natural del a localidad conquense de Tarancón Daniel Caballero está recorriendo desde el pasado lunes el Camiño dos Faros para afrontar un nuevo reto solidario denominado "Por mi y por los que no pueden".

En este paso por Costa da Morte tiene previsto completar un total de 300 kilómetros, incluyendo los 44 de la última etapa que le llevarán de la localidad camariñana de Santa Mariña hasta Santiago de Compostela.

Todo ello con el fin de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, una iniciativa para la que cuenta con el patrocinio de la firma Incarlopsa.

El deportista conquense empezó su marcha el lunes recorriendo los 49 kilómetros que por la costa separan Malpica de Ponteceso. El martes la segunda etapa (42 kilómetros) le llevó desde el municipio pontecesán hasta la localidad camariñana de Arou, de donde partió al día siguiente para completar los 56 kilómetros que separan Arou de Muxía.

Este jueves tenía previsto hacer otros 25 kilómetros para llegar hasta Nemiña, dejando para lo que resta de semana las tres últimas etapas: Nemiña-Fisterra (27 kilómetros), Fisterra-Santa Mariña (48 km) y Santa Mariña-Compostela (44 km).

Daniel Caballero explicó que estos 300 kilómetros van a suponer una de las pruebas más duras de su reto solidario y que le permitirán alcanzar el ecuador de su recorrido, pero también tenía claro que va a ser "una de las más bonitas y emotivas por todo lo que representa el Camiño de Santiago".

Más de 4.000 euros recaudados

El reto "Por mi y por los que no pueden" ha recaudado ya má de 4.000 euros. El cien por cien de las donaciones se destina a la asociación Cambiando Vidas con Elsa, que impulsa proyectos de investigación sobre el cáncer infantil a través del CIMA de Navarra.

El atleta taranconero ha agradecido el respaldo de Incarlopsa, patrocinador del proyecto dentro de su compromiso con el deporte, la promoción de los hábitos de vida saludables y el apoyo a iniciativas locales alineadas con valores como el esfuerzo, la solidaridad y el afán de superación.