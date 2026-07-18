Interceptan en Ponte do Porto a un ciclista que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Los hechos ocurrieron en la carretera DP-1603 Cedida

El Destacamento de Tráfico de Corcubión, perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, ha interceptado y sancionado a un ciclista apenas cinco después de que arrancase la actual campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas, que terminará este domingo.

En concreto, el conductor multiplicaba por cuatro el límite permitido de alcohol, fijado en 0,25 miligramos por litro (mg/l). Según el comunicado oficial, esta ha sido una de las intervenciones "más tempranas y atípicas" de la campaña.

Los hechos ocurrieron en la localidad de A Ponte do Porto, perteneciente al ayuntamiento coruñés de Camariñas, en la madrugada del domingo al lunes, momento de inicio de la campaña. Exactamente a las 00.05 horas, la patrulla en servicio dio el alto al usuario de una bicicleta que circulaba en solitario.

Según los agentes, tras observar "indicios evidentes" de que el ciclista se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando circulaba por el punto kilométrico 0,300 de la DP-1603, los agentes procedieron a realizarle las pruebas reglamentarias.

El conductor de la bicicleta, arrojó unos resultados en aire espirado que confirmaban una "intoxicación severa". En la primera dio 0,94 mg/litro y, en la segunda, 1,04 mg/litro.