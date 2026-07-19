Fallece el bañista rescatado el sábado en el arenal de Arou

El hombre fue evacuado el sábado en helicóptero desde el arenal camariñán de Arou Cedida

F.B., un vecino de Ponte do Porto que el pasado sábado fue rescatado inconsciente del agua en la playa camariñana de Arou, falleció poco después de ser trasladado en helicóptero a un hospital.

El suceso se produjo alrededor de las 18.00 horas. Una vez sacado del agua, el hombre, de unos 75 años de edad, fue atendido durante una hora para un par de sanitarias que estaban en el arenal, ayudados por miembros de Protección Civil y socorristas.

En un primer momento, las maniobras de reanimación parecieron surtir efecto, por lo que fue evacuado por vía aérea.

Sin embargo, moriría nada más llegar.

Se da la casualidad de que F.B., emigrante retornado de Suiza, ya fue objeto de otro rescate en 1976 en la misma playa de Arou, aunque entonces tuvo más suerte y consiguió recuperarse.