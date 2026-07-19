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Camariñas

Mar de Fábula alerta de que en el año 2050 en el mar puede haber más plásticos que peces

La entidad se hace eco del vaticinio de la Ellen MacArthur Foundation y del World Economic Forum

Redacción .
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19/07/2026 19:20
Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa
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La asociación naturalista Mar de Fábula hace un llamamiento a cambiar comportamientos y mentalidades si se aspira a salvar los mares.

"A contaminación que sufren os océanos polos vertidos incontrolados e pola chegada masiva de lixo plástico a todos os mares non é máis que o síntoma doutra contaminación paralela á anterior e que afecta á sociedade moderna", dicen, a la vez que alertan sobre la necesidad de eliminar los "refugallos de lixo mental" y de luchar contra el consumismo.

El colectivo recuerda sus doce años dedicados a la limpieza de playas y 'coídos' y reconoce que "poderemos seguir moitos anos máis e sempre será a mesma historia. Lixo e máis lixo, limpeza tras limpeza".

Sin embargo, sus dirigentes se resisten a la tirar la toalla: "A solución está nas nosas mans. Temos que atallar a contaminación do mar na orixe con toda a complexidade que este obxectivo leva consigo. Facer un uso racional das cousas que necesitamos" y salir de la rueda del consumismo.

"Deixemos de contaminar o mar porque se non, faremos certo o vaticinio da Ellen MacArthur Foundation e do World Economic Forum que estiman que, se a contaminación polo lixo plástico continúa ao ritmo actual, no ano 2050 haberá no mar máis plásticos que peixes", finaliza diciendo el colectivo camariñán en el manifiesto reivindicativo que acaba de hacer público a través de las redes sociales.

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