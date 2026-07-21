Camariñas protagoniza el nuevo capítulo del documental 'Orígens' que se estrena este miércoles en YouTube

Jaume Bernabeu, autor del documental, con los responsables de la firma camariñana Agocho do Bico Cedida

Este miércoles, día 22 de julio, a las 20.00 horas, se estrena el segundo capítulo de 'Orígens', un cuidado proyecto documental independiente que viajó hasta Galicia para dar voz a las personas que mantienen vivos los oficios, la memoria y las formas de vida ligadas al territorio de la Costa da Morte.

Tras un primer capítulo rodado en la comunidad valenciana, 'Orígens' se desplazó al noroeste peninsular para un rodaje que se prolongó durante una semana y en el que buena parte del metraje lo ocupa Camariñas y sus parroquias, aunque el equipo de rodaje también se desplazó a localizaciones de Muxía y Vimianzo.

Los que hace verdaderamente especial este proyecto audiovisual son sus protagonistas. A través de diferentes testimonios, el documental permiten escuchar y emocionarse con la historia de vecinos y vecinas de Camariñas como Yaqui Lista, marinera y mariscadora; Lola, palillera que mantiene vivo el arte hilo a hilo; y Sara y Dani, impulsores de 'Agocho do Bico', un maravilloso proyecto gastronómico que nace desde la valiente y necesaria decisión de volver al rural para ayudar a dotarlo de vida.

"Fue una experiencia única. Tener la oportunidad de que personas que no te conocen de nada abran las puertas de su casa, de su oficio o de su negocio para contar su historia, es algo que da sentido a todo el proyecto", explica un emocionado Jaume Bernabeu, creador, impulsor y financiador de esta iniciativa independiente.

El objetivo de 'Orígens' es dar visibilidad y voz a las zonas rurales, mostrando de forma visual las historias que muchas veces quedan fuera del foco mediático, todo eso huyendo de la visión rápida y fugaz que impera hoy en día.

El capítulo 'Orígens. A Costa da Morte' se estrena este miércoles, 22 de julio, a las 20.00 horas de forma totalmente gratuita y abierta en el canal de YouTube Orígens Documental. El enlace también estará disponible a través de las redes sociales del proyecto y del propio Concello de Camariñas.

Desde el Ayuntamiento camariñán animan a todos los vecinos a no perderse el estreno y a "gozalo en familia e a compartilo para que o orgullo polo noso pobo, a nosa ría e as nosas xentes chegue o máis lonxe posible".