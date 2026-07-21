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Camariñas

Yulisa López y Romina Soneira pasarán a formar parte del grupo municipal del PP de Camariñas a partir de septiembre

Las nuevas concejalas sustituyen a Manuel Mejuto y Marta Mouzo, que dejaron su acta recientemente

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 17:19
Paula Mouzo durante una sesión en el Parlamento de Galicia
Paula Mouzo, portavoz del grupo municipal del PP de Camariñas
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La portavoz del Partido Popular de Camariñas, Paula Mouzo Mas, confirma que Yulisa López y Romina Soneira pasarán a formar parte del grupo municipal popular a partir del mes de septiembre. 

Ambas fueron integrantes de las listas del PP en las últimas elecciones municipales del año 2023 y ocuparán los puestos de Manuel Mejuto y de Marta Mouzo, que entregaron su acta recién por motivos personales que les impiden continuar en la primera línea del proyecto político que encabeza Paula Mouzo.

 La portavoz popular aprovechó la renuncia de los ya ex ediles del PP para agradecer el trabajo y compromiso mostrado hasta la fecha por dos personas que, tal y como explicó Mouzo, seguirán ayudando a su formación. 

También aprovechó para dar la bienvenida las nuevas concejalas que “llevan tiempo trabajando por nuestra alternativa de gobierno para el ayuntamiento de Camariñas” y que ahora tendrán esta nueva responsabilidad que asumen “con ilusión y ganas”.

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