Do Campo pone a 'Encaixe no Camiño' como ejemplo de la unión entre el patrimonio histórico y la tradición del encaje

Belén do Campo durante el acto inaugural del evento Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, participó este sábado en Camariñas en la inauguración de la novena edición de 'O Encaixe no Camiño', aprovechando para destacar que esta iniciativa en un perfecto ejemplo de la unión entre el patrimonio histórico del Camiño de Santiago y la tradición del encaje, una de las principales señales de identidad de la Costa da Morte.

La representante del Gobierno autonómico estuvo acompañada por la alcaldesa, Sandra Insua, y miembros de la corporación camariñana, entre ellos la concejala y diputada del PP, Paula Mouzo. También asistió el alcalde de A Laracha y presidente de la Asociación de Turismo da Costa da Morte (CMAT), José Manuel López Varela.

Durante su intervención Do Campo aseguró que 'O Encaixe no Camiño' es mucho más que una feria, "é unha experiencia que combina patrimonio, cultura, tradición, artesanía, gastronomía, música e participación cidadá. Ese é precisamente o modelo turístico polo que apostamos dende a Xunta".

Al respecto resaltó que la Estratexia de Turismo de Galicia 2030 no consiste solo en atraer visitantes, sino en "construír un destino auténtico, sostible e con identidade propia, no que o patrimonio cultural sexa un dos principais elementos de diferenciación".

La delegada incidió asimismo en que el encaixe de Camariñas, con sello de Artesanía de Galicia, continúa siendo un patrimonio vivo gracias a las palilleiras, a las asociaciones y a las nuevas generaciones que mantienen viva una tradición reconocida internacionalmente, que alcanza su máxima expresión cada Semana Santa con la Mostra do Encaixe, Festa de Interese Turístico de Galicia desde 1999.

Por último, avanzó que desde la Xunta se está preparando el Xacobeo 2027 bajo un modelo equilibrado que descentralice los flujos de visitantes más allá de Santigo, facilitando que los peregrinos y los visitantes prolonguen su estancia, recorran la Costa da Morte, descubran el encaje y vivan nuevas experiencias.

Sobre el geodestino Costa da Morte apuntó que sigue consolidándose entre los de mayor crecimiento de Galicia, incrementando un 13.6% más que el año pasado, en este mismo período, el número de viajeros así como el peso del turismo internacional.

En lo que va de año el número de viajeros rondó las 42.000 personas, de las cuales un 30.5% son extranjeras.