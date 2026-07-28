Luz Casal será 'Filla Adoptiva de Camariñas' a partir de este miércoles

La artista Luz Casal EC

La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, ha convocado para este miércoles a las 13.00 horas el pleno extraordinario en el que se va a tratar como punto único el nombramiento de la artista Luz Casal como "Filla Adoptiva de Camariñas". Todo hace indicar que la propuesta será aprobada por unanimidad.

El reconocimiento se debe a la promoción internacional que la artista realizó del municipio camariñán con su conocida canción "Camariñas".

La propia Luz Casal podría asistir a la sesión plenaria de este miércoles. En el momento de comunicarle las intenciones de la corporación camariñana, la cantante se mostró muy agradecida y emocionada por el reconocimiento, que calificó de "un honor grandísimo".