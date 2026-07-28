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Camariñas

Luz Casal será 'Filla Adoptiva de Camariñas' a partir de este miércoles

El pleno extraordinario en el que se va a debatir el asunto está convocado para las 13.00 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 17:54
La artista Luz Casal
La artista Luz Casal
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La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, ha convocado para este miércoles a las 13.00 horas el pleno extraordinario en el que se va a tratar como punto único el nombramiento de la artista Luz Casal como "Filla Adoptiva de Camariñas". Todo hace indicar que la propuesta será aprobada por unanimidad. 

El reconocimiento se debe a la promoción internacional que la artista realizó del municipio camariñán con su conocida canción "Camariñas".

La propia Luz Casal podría asistir a la sesión plenaria de este miércoles. En el momento de comunicarle las intenciones de la corporación camariñana, la cantante se mostró muy agradecida y emocionada por el reconocimiento, que calificó de "un honor grandísimo".

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