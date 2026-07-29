Camariñas vivió un pleno histórico en el que acordó nombrar 'Filla Adoptiva' a Luz Casal

Luz Casal interpretando la canción 'Camarilñas' luego de recibir la medalla de "Filla Adoptiva" de la localidad Cedida

El Concello de Camariñas vivió este miércoles una de las jornadas más especiales de su historia reciente con la celebración de un pleno extraordinario en el que se formalizó el nombramiento de la reconocida artista internacional Luz Casal como 'Hija Adoptiva' de la villa.

El salón de plenos se vistió de gala y emoción para saldar una "débeda de gratitude, de agarimo e de xustiza" con una de las voces más importantes del país.

La alcaldesa, Sandra Insua, fue la encargada de pronunciar un emotivo discurso dirigido directamente a la cantante natural Boimorto, presente en el acto, subrayando que lo que la hace gigante a los ojos del pueblo camariñán no son solo sus éxitos en los escenarios más prestigiosos de Europa y Latinoamérica, sino su decisión de "abrazar unha pequena cantiga nosa e convertela nun auténtico himno universal".

"Cando soan os teus acordes e cantas ese 'Ao pasar por Camariñas, por Camariñas cantando...', ti non só interpretas unha canción; colles a nosa alma, o cheiro do noso mar e o bruar das nosas ondas, e lévalo a públicos que doutro xeito nunca nos terían coñecido", destacó Insua.

La regidora apuntó asimismo que con este reconocimiento también se rinde homenaje a todas y todos los artistas que, siguiendo la estela de Luz Casal (desde que el folclore y grupos como Luar na Lubre rescataron la pieza), cogen la esencia de Camariñas y la llevan por el mundo con su voz.

Entre el público asistente había muchas mujeres palilleiras, definidas por Sandra Insua como "o fío invisible que sostén a historia de Camariñas" y con las que la artista comparte valores de trabajo, paciencia, fuerza y resiliencia. "Ti teces melodías coa mesma alma e amor pola nosa terra coa que elas tecen o noso encaixe", dijo la regidora.

La artista sorprendió interpretando la canción acompañada por los músicos Fran Barcia y Budiño

En el acto también intervino Luz Casal, que empezó reconociendo que nunca había estado en Camariñas, pese a lo cual añadió: "Estar hoxe aquí traeme moitas lembranzas da miña infancia e da miña nai, xa que cando eu era pequena ela sempre me falaba do encaixe e das palilleiras, da importancia deste traballo artesán que fan as mulleres, e iso é algo que se me quedou gravado na mente".

La artista se mostró muy agradecida al Concello de Camariñas por esta distinción y anunció que va a llevar la medalla que le otorgó la alcaldesa al concierto que va a dar en A Coruña este sábado, 1 de agosto, donde también va a interpretar la canción ‘Camariñas”.

El momento más emotivo y festivo de la jornada llegó como broche final a la sesión, cuando los reconocidos músicos Fran Barcia y Budiño pusieron la banda sonora perfecta al acto.

Los artistas interpretaron la emblemática pieza Camariñas en directo, sumándose la propia Luz Casal con su inconfundible voz ante un emocionado auditorio que acabó aplaudiendo a rabiar.