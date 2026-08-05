Un bar de Camelle elabora este sábado el bocadillo más grande de la Costa da Morte
Superará en longitud al del pasado año, que medía 12.30 metros, pero sus ingredientes seguirán siendo los mismos: raxo, pimientos y patatas fritas
"O bocadillo máis grande de toda a Costa da Morte. Ven a ser testemuña desta lenda", así anuncia el bar Estanco de Camelle la singular cita gastronómica que preparan para la noche del próximo sábado.
Alberto Casal, que regenta el establecimiento desde hace doce años en compañía de Casilda, su pareja, se muestra de los más ilusionado a pesar de que el reto afronta ya su sexta edición, de hecho sus inicios se remontan a antes de la pandemia.
Desde entonces han cosechado éxito tras éxito, por lo que los nervios de la primera vez quedan ya muy lejos y el hostelero y su equipo de trabajo- del que también forman parte Luis y Andrea- confían en salir airosos una vez más.
La cita es el sábado a las 21.30 horas. Bastante antes empezarán las labores de intendencia en la cocina del local que obligarán a preparar alrededor de 15 kilos de raxo que conforman, junto a las patatas fritas y a los pimientos de Padrón, los ingredientes del bocata, todo ello cocinado in situ.
Lógicamente, tampoco podrá faltar el pan, elaborado de manera exclusiva para la ocasión por la panadería Estite de Xaviña, la antigua pastelería De León, que contribuirá a la causa con siete barras de pan, cada una de ellas de casi 7 metros de longitud.
O deste ano dará polo menos para 300 racións porque o ano pasado repartimos 260
De esta forma, y como ocurre edición tras edición, se superará de largo el récord del bocadillo de 2025, que medía exactamente 12.30 metros.
"O deste ano terá que dar polo menos para 300 racións porque o ano pasado repartimos 260", explica Alberto Casal, a la vez que recuerda que la degustación es totalmente gratuita y que un año quisieron innovar y apostaron por cocinar una hamburguesa gigante de 12 kilos, pero la cosa no salió bien. "Unha vez feita, era moi bonita e vistosa pero para repartir non se prestaba tan ben".
El hostelero camariñán aclara igualmente que nada sería posible sin la inestimable colaboración de sus clientes más asiduos. "Sen a axuda de todos eses amigos nós non dariamos feito", dice Alberto.
Por si la degustación gratuita no fuese suficiente reclamo, el bar Estanco de Camelle está llevando a cabo una exitosa campaña de promoción en redes sociales protagonizada por dos niños cuyas dotes interpretativas están fuera de toda duda.
Sen a axuda da noso cliéntela, nós non dariamos feito
"O próximo sábado, ás 21.30 horas, faremos o noso superbocadillo xigante, o máis grande de toda a Costa da Morte. Si quieres venir, ven"; "Vide sin prisa pero con fame porque hai bocadillo ata que se acabe. Si quieres venir, ven"; "Si este video chega as mil reproducións os nosos tíos lévannos a Arou. Si quieres venir, ven", son algunos de los mensajes de los pequeños, que enganchan nada más visualizarlos.