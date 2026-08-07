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Camariñas

Reunión de Marta Villaverde con los pescadores de Camelle

Encuentro en el marco de los contactos de la consellería con el sector

Redacción Carballo
07/08/2026 16:55
Villaverde con la cofradía de Camelle
Villaverde con la cofradía de Camelle
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió este viernes con los representantes de la Cofradía de Pescadores de Santa Mariña de Camelle en las instalaciones del pósito, en el marco de la escucha activa que mantiene con el sector.

La consellería enmarca esta reunión dentro de "contacto permanente con las distintas cofradías y organizaciones de productores gallegas para conocer, de primera mano, sus retos de futuro".

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