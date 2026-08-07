Reunión de Marta Villaverde con los pescadores de Camelle

Villaverde con la cofradía de Camelle

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió este viernes con los representantes de la Cofradía de Pescadores de Santa Mariña de Camelle en las instalaciones del pósito, en el marco de la escucha activa que mantiene con el sector.

La consellería enmarca esta reunión dentro de "contacto permanente con las distintas cofradías y organizaciones de productores gallegas para conocer, de primera mano, sus retos de futuro".