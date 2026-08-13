Cinco ciclistas de Camariñas unirán Francia y Suiza en un reto de casi mil kilómetros

La salida de Peniche de pasado año Cedida

Cinco integrantes del PC Baikers do Vilán afrontarán desde este sábado una nueva aventura internacional con la que Camariñas seguirá estrechando sus vínculos con las localidades hermanadas. Los ciclistas partirán de La Turballe, en Francia, para llegar el próximo jueves a Delemont, en Suiza, después de completar 965 kilómetros en seis etapas.

La denominada Ruta Ciclista de Irmanamento da continuidad a una iniciativa que comenzó en 2023, cuando el club realizó el recorrido entre Camariñas y La Turballe. Un año después el destino fue Peniche, en Portugal, y ahora los participantes retomarán precisamente desde la localidad francesa el camino hacia Suiza.

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La expedición tendrá además un importante componente emocional. Delemont y su entorno mantienen una estrecha relación con Camariñas debido a las numerosas familias del municipio que emigraron y residen en esta zona de Suiza.

El desafío arrancará con una salida oficial desde el Ayuntamiento de La Turballe. La primera jornada será ya una de las más exigentes, con 205 kilómetros hasta Cunault. El domingo recorrerán otros 195 hasta Salbris y el lunes afrontarán 202 kilómetros hasta Juillenay. Las siguientes etapas llevarán al grupo hasta Vaivre et Montoille, Bussang y, finalmente, Delemont.

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En total serán seis días sobre la bicicleta y una media cercana a los 160 kilómetros diarios. Durante la penúltima jornada está prevista una recepción institucional en Bussang, localidad francesa hermanada también con La Turballe, mientras que el jueves 20 los cinco ciclistas serán recibidos oficialmente por las autoridades de Delemont.

La iniciativa, organizada por el PC Baikers do Vilán, cuenta con la colaboración del Concello de Camariñas, Salgado Frozen Seafood y la Asociación de Irmanamento La Turballe-Camariñas.