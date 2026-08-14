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Camariñas

Ponte do Porto celebra San Roque con espuma, cucaña, churrascada y la orquesta Alaska

La programación comenzará este sábado a las 16.30 horas con una exhibición de bailes flamencos a cargo del Grupo Triana

Redacción Carballo
14/08/2026 16:33
Orquesta Alaska
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Ponte do Porto (Camariñas) se prepara para celebrar este sábado y domingo la Festa de San Roque con un programa que combina tradición, música y numerosas propuestas para todas las edades.

La programación comenzará a las 16.30 horas con una exhibición de bailes flamencos a cargo del Grupo Triana. A las 17.15 horas se celebrará una masterclass de zumba y, a partir de las 18.30, llegará uno de los momentos pensados especialmente para los más jóvenes, con una gran fiesta de la espuma.

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A las 19.00 horas se recuperará otro de los clásicos de la celebración, la cucaña, y a las 20.00 comenzará una gran churrascada. Desde las 21.00 horas habrá animación musical a cargo de Delfín.

El domingo estará dedicado a San Roque. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, seguida de la procesión acompañada por el grupo Gaiteiros da Ponte. La música continuará con sesión vermú y verbena a cargo de la orquesta Alaska y la disco móvil CDC. A las 20.00 horas habrá además una exhibición de bailes latinos.

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