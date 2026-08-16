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Camariñas

El 'insecto gigante' de Camelle ya se ha tragado 315 litros de basura

Redacción Carballo
16/08/2026 20:10
Colector de basura de Mar de Fábula en Camelle
Colector de basura de Mar de Fábula en Camelle
Cedida
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El particular 'insecto gigante' instalado en el paseo marítimo de Camelle continúa demostrando que tiene apetito. La estructura, concebida para que los bañistas depositen en ella los residuos después de pasar por la playa, acaba de ser vaciada por quinta vez desde que comenzó la iniciativa el pasado 21 de junio.

En esta ocasión, después de catorce días de tiempo caluroso y soleado y de una importante afluencia a la costa, en su interior se acumularon alrededor de 75 litros de desperdicios. El contenido permitió llenar una bolsa y media de 30 litros con plásticos y latas y otra bolsa del mismo tamaño con diferentes residuos.

Entre lo recogido había botellas de plástico, latas, briks y envoltorios de comida, pero también cuatro botellas de cerveza que fueron depositadas junto al resto de los desperdicios.

Con este quinto vaciado, el balance acumulado desde la puesta en marcha de la experiencia asciende ya a aproximadamente 315 litros de basura.

El singular recipiente está situado en el paseo marítimo de Camelle y cuenta con un cartel que explica su finalidad, precisamente facilitar que quienes regresan de la playa puedan desprenderse de los residuos que generan y evitar que terminen abandonados en el entorno.

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