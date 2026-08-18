Camariñas
Camariñas convierte este sábado su plaza en un gran 'Mar de Danzas'
El baile tradicional será protagonista este sábado en Camariñas. La Praza do Concello acogerá a partir de las 16.30 horas 'Mar de Danzas', un encuentro que reunirá siete manifestaciones procedentes de distintos puntos de Galicia en una cita concebida alrededor de una tradición compartida.
La anfitriona será la Danza de Camariñas, que estará acompañada por la Danza de Camelle. A ellas se sumarán las formaciones llegadas desde Cariño, Quintáns, Vilastose, Coucieiro y Fisterra.