Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

Camariñas convierte este sábado su plaza en un gran 'Mar de Danzas'

Redacción Carballo
18/08/2026 17:13
20250716 114315
Danza de Arcos en Camariñas 
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El baile tradicional será protagonista este sábado en Camariñas. La Praza do Concello acogerá a partir de las 16.30 horas 'Mar de Danzas', un encuentro que reunirá siete manifestaciones procedentes de distintos puntos de Galicia en una cita concebida alrededor de una tradición compartida.

La anfitriona será la Danza de Camariñas, que estará acompañada por la Danza de Camelle. A ellas se sumarán las formaciones llegadas desde Cariño, Quintáns, Vilastose, Coucieiro y Fisterra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20250716 114315

Camariñas convierte este sábado su plaza en un gran 'Mar de Danzas'
redacción carballo
Colector de basura de Mar de Fábula en Camelle

El 'insecto gigante' de Camelle ya se ha tragado 315 litros de basura
redacción carballo
Orquesta Alaska

Ponte do Porto celebra San Roque con espuma, cucaña, churrascada y la orquesta Alaska
redacción carballo
La salida de Peniche de pasado año

Cinco ciclistas de Camariñas unirán Francia y Suiza en un reto de casi mil kilómetros
Redacción