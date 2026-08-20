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Camariñas

El Museo dos Naufraxios se perfila como el “motor turístico” de Camariñas

El presidente de la Diputación visitó este jueves las obras en la antigua lonja del muelle de O Curbeiro

A. Pérez Cavolo
20/08/2026 18:57
Insua y Formoso, a la izquierda, visitando este jueves las obras del Museo dos Naufraxios
Insua y Formoso, a la izquierda, visitando este jueves las obras del Museo dos Naufraxios
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El futuro Museo dos Naufraxios empieza a tomar forma en la antigua lonja del muelle de O Curbeiro con la ambición de convertirse en uno de los nuevos referentes turísticos de la Costa da Morte. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó este jueves Camariñas para comprobar el avance de unas obras que ya están en ejecución y que permitirán recuperar un inmueble.

Ofrenda floral en una pasada edición en el cementerio

Camariñas conmemora el 135 aniversario del Serpent

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Formoso, acompañado por la diputada Mónica Rodríguez y la alcaldesa, Sandra Insua, no dudó en señalar el potencial que tendrá el museo una vez abra sus puertas. “Estamos a falar dun motor turístico brutal e confiamos absolutamente nel”, afirmó. El presidente provincial considera “un auténtico acerto” aprovechar la historia de una costa en la que existen más de 600 naufragios documentados para crear un espacio capaz de concentrar el interés en torno a los siniestros marítimos del Atlántico. Su aspiración es que “non vai ser un museo máis: vai ser un museo de referencia en Galicia”.

Non vai ser un museo máis: vai ser un museo de referencia en GaliciaValentín González Formoso

La primera fase moviliza 430.000 euros, de los que la Diputación aporta 330.000 (el 76,7%) y el Concello asume la cantidad restante. Los trabajos permitirán consolidar estructuralmente la antigua lonja, que llevaba décadas sin uso y deteriorándose, además de actuar sobre la cubierta y las fachadas y renovar puertas y ventanas. Una vez protegido el edificio frente a las condiciones meteorológicas, quedarán pendientes el acondicionamiento interior y la musealización.

Representación de cómo quedará el edificio de la antigua lonja tras las obras

El Museo dos Naufraxios de Camariñas, cada vez más cerca

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Durante la visita, la alcaldesa destacó que recuperar el inmueble tiene además un componente sentimental por su ubicación y por el deterioro que había sufrido. La regidora calificó el proyecto como “vital para o turismo, non só de Camariñas, senón de toda a comarca” y recordó la especial concentración de naufragios existente entre Cabo Vilán y el Cemiterio dos Ingleses. El objetivo, señaló, es que Camariñas pueda convertirse “na capital non só do encaixe, senón tamén dos naufraxios de toda Galicia”.

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