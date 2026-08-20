Formoso destaca a Cerdeimar como ejemplo de industria con futuro en la Costa da Morte

Formoso, a la izquierda, durante su visita a Cerdeimar este jueves Cedida

Tradición, innovación y capacidad para mantener empleo durante décadas. Son los valores que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó este jueves durante su visita a las instalaciones de Cerdeimar en Camariñas, una conservera con 142 años de historia que continúa teniendo en la localidad uno de los principales centros de su actividad industrial.

Formoso puso el foco especialmente en la capacidad de una compañía histórica para evolucionar y competir sin perder su vinculación con el territorio. Destacó “a forma en que se están facendo as cousas, respectando o pasado da marca, respectando os procesos, incorporando a innovación como elemento de garantía de futuro”, además de la creación de un grupo comercial en expansión y su consideración “coa vila, co emprego local e cos produtores locais”.

Para min é un auténtico orgullo ver persoas que levaban 40 anos traballando nesta instalación e que agora van poder xubilarse aquí Valentín González Formoso

El presidente provincial incidió también en una imagen que encontró durante su recorrido por la planta: trabajadores que han desarrollado allí prácticamente toda su vida laboral. “Para min é un auténtico orgullo ver persoas que levaban 40 anos traballando nesta instalación e que agora van poder xubilarse aquí. Isto demostra que este país funciona, que esta provincia funciona”, afirmó, enmarcando el caso de Cerdeimar en la importancia de conservar actividad industrial en los municipios de la Costa da Morte.

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Durante la visita, Formoso y la alcaldesa, Sandra Insua, recorrieron las instalaciones acompañados por Juanma Montes, director de procesos de la empresa propietaria, y Domingo Fernández, director de la planta. La factoría produce para la marca de distribución del grupo Family Cash, propietario de la planta, y para las marcas Boya y Fish and Company.

Cerdeimar ha ampliado en los últimos años su capacidad y sus formatos con una planta en Alfaro, La Rioja, pero mantiene Camariñas como sede y como uno de sus centros fundamentales. Actualmente, cerca de 55 personas trabajan en la fábrica. Insua subrayó precisamente su peso en la economía del municipio: “É un referente en Camariñas, moitísimas familias dependen da fábrica”, aseguró, antes de definirla como “vital para a vila de Camariñas”.