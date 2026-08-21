Los Baikers do Vilán de Camariñas llegan a Suiza después de casi 1.000 kilómetros en bicicleta

Los cinco cliclistas en una de las paradas de la Ruta de Irmanamento Cedida

De la costa atlántica francesa a Suiza sobre dos ruedas. Los ciclistas del PC Baikers do Vilán de Camariñas han completado los casi 1.000 kilómetros de su tercera Ruta de Irmanamento, una aventura que los llevó desde La Turballe hasta Delemont, capital del cantón suizo de Jura, atravesando Francia e incluso pedaleando por tramos emblemáticos del Tour.

La expedición estuvo formada por Alberto Más y Jairo Prieto, de Camariñas; Manuel Oreiro y Luis Salgado, de Vimianzo; y Alberto Damil, de Oleiros. La aventura comenzó en La Turballe, localidad hermanada con Camariñas, donde fueron despedidos por su alcalde y por miembros de la asociación de hermanamiento. Ciclistas franceses los acompañaron además durante la primera etapa.

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El recorrido dejó también encuentros en el camino. Al término de la quinta etapa fueron recibidos por las autoridades de Bussang y la llegada a Delemont tuvo acento gallego: el concejal de Deportes, Claude Schlüchter, recibió oficialmente al grupo, acompañado por la música de Galiza Celta Delemont.

La aventura continúa un proyecto que ya llevó al club hasta La Turballe en 2023 y Peniche, en Portugal, en 2024. Y los Baikers ya saben dónde estará su próxima meta. En 2027 preparan una cuarta ruta hasta Novedrate, en la provincia italiana de Como, con la intención de seguir llevando el nombre de la Costa da Morte por Europa.