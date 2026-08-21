Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

Los Baikers do Vilán de Camariñas llegan a Suiza después de casi 1.000 kilómetros en bicicleta

La tercera Ruta de Irmanamento los llevó desde La Turballe hasta Delemont

Redacción Carballo
21/08/2026 13:56
Los cinco cliclistas en una de las paradas de la Ruta de Irmanamento
Los cinco cliclistas en una de las paradas de la Ruta de Irmanamento
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

De la costa atlántica francesa a Suiza sobre dos ruedas. Los ciclistas del PC Baikers do Vilán de Camariñas han completado los casi 1.000 kilómetros de su tercera Ruta de Irmanamento, una aventura que los llevó desde La Turballe hasta Delemont, capital del cantón suizo de Jura, atravesando Francia e incluso pedaleando por tramos emblemáticos del Tour.

La expedición estuvo formada por Alberto Más y Jairo Prieto, de Camariñas; Manuel Oreiro y Luis Salgado, de Vimianzo; y Alberto Damil, de Oleiros. La aventura comenzó en La Turballe, localidad hermanada con Camariñas, donde fueron despedidos por su alcalde y por miembros de la asociación de hermanamiento. Ciclistas franceses los acompañaron además durante la primera etapa.

La salida de Peniche de pasado año

Cinco ciclistas de Camariñas unirán Francia y Suiza en un reto de casi mil kilómetros

Más información

El recorrido dejó también encuentros en el camino. Al término de la quinta etapa fueron recibidos por las autoridades de Bussang y la llegada a Delemont tuvo acento gallego: el concejal de Deportes, Claude Schlüchter, recibió oficialmente al grupo, acompañado por la música de Galiza Celta Delemont.

La aventura continúa un proyecto que ya llevó al club hasta La Turballe en 2023 y Peniche, en Portugal, en 2024. Y los Baikers ya saben dónde estará su próxima meta. En 2027 preparan una cuarta ruta hasta Novedrate, en la provincia italiana de Como, con la intención de seguir llevando el nombre de la Costa da Morte por Europa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los cinco cliclistas en una de las paradas de la Ruta de Irmanamento

Los Baikers do Vilán de Camariñas llegan a Suiza después de casi 1.000 kilómetros en bicicleta
redacción carballo
Formoso, a la izquierda, durante su visita a Cerdeimar este jueves

Formoso destaca a Cerdeimar como ejemplo de industria con futuro en la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Insua y Formoso, a la izquierda, visitando este jueves las obras del Museo dos Naufraxios

El Museo dos Naufraxios se perfila como el “motor turístico” de Camariñas
A. Pérez Cavolo
20250716 114315

Camariñas convierte este sábado su plaza en un gran 'Mar de Danzas'
redacción carballo