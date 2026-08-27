Camariñas volverá a movilizarse para recaudar fondos para ayudar a un vecino que padece ataxia

La caminata volverá a discurrir por el paseo de Ponte do Porto hasta llegar al carballo de Cereixo Cedida

El Concello de Camariñas hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la edición de este año de la 'Andaina por Ataxia de Friedich', fijada para el domingo día 27 de septiembre y cuya finalidad volverá a ser la de recaudar fondos para ayudar a financiar las terapias del joven camariñán Juan Pérez González, a quien hace siete años se le diagnosticó precisamente esa enfermedad rara.

Bajo el lema 'Camiñamos xuntos, chegamos máis lonxe", la marcha está pensada para que pueda participar gente de todas las edades y para hacer comunidad, a la vez que se contribuye a una causa solidaria y a practicar deporte.

La caminata saldrá a las 12.000 horas del paseo de Ponte do Porto y discurrirá por todo el paseo hasta llegar a la meta situado en el 'Carballo de Cereixo'. Se trata de una recurrido muy accesible que también permitirá disfrutar de vistas privilegiadas.

Para recaudar los fondos destinados a las terapias de Juan Pérez González, la organización puso a la venta unas camisetas solidarias que tienen un precio de 7 euros.

Todas las personas que deseen anotarse para participar en la andaina y/o adquirir la camiseta para colaborar con la causa, pueden hacerlo a través del número de teléfono 697 82 85 80.

Desde el Concello de Camariñas, que apoya y colabora con esta iniciativa de la Asociación Con Ataxia Pero Sin Límites, se anima a la ciudadanía del municipio y del conjunto de la Costa da Morte a sumarse a esta jornada, y a hacer una nueva demostración del carácter solidario y empático que caracteriza a la gente de la comarca.