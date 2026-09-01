El BNG da Costa da Morte anuncia que no participará en la convocatoria de apoyo a Ceuta de la FEMP por "alimentar a xenobofia"
El responsable comarcal, Xurxo Rodríguez, afirma que la iniciativa no responde a un consenso municipalista sino a una maniobra unilateral del PP "para instrumentalizar a FEMP"
El BNG de la Costa da Morte anuncia que no participará en las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas para este miércoles en los ayuntamientos del país por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La formación nacionalista habla de un "uso partidista por parte da FEMP, dado que a convocatoria foi realizada directamente e de forma unilateral pola presidenta, María José García-Pelayo, sen que existise un acordo previo dos seus órganos nin acordo entre as distintas formacións".
Para el responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez, "esta convocatoria (responde) a unha manobra unilateral do Partido Popular para instrumentalizar a FEMP dentro da campaña antiinmigración que desenvolve xunto a Vox”. El nacionalista va incluso más allá al asegurar que se trata “dunha estratexia que procura alimentar a xenofobia e criminalizar a migración aproveitando un drama humano”.
Xurxo Rodríguez recuerda además que la iniciativa fue rechazada públicamente por la mayorías de las fuerzas políticas que integran la FEMP , que ya denunciaron el uso partidista y antidemocrático de los órganos de la Federación por parte de su presidenta.
El camariñán ; matiza que el BNG "é plenamente solidario coa situación complexa e dramática que se vive en Ceuta e en toda a liña fronteiriza, máis solidaridade significa esixir políticas de acollida dignas e dereitos humanos, non sumarse a actos de propaganda que deshumanizan as persoas migrantes”.
Añade, por último, que “coma galegas e galegos, pobo historicamente emigrante que ten sufrido a necesidade de buscar futuro fóra da casa, rexeitamos categoricamente a criminalización dos fluxos migratorios e a xenofobia do bloque PP-Vox".