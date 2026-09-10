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Camariñas

El BNG critica el retraso de las obras del CEIP O Areal y exige una solución a la Xunta

Los nacionalistas consideran que se debe garantizar la compatibilidad de la reforma con el normal desarrollo de la actividad lectiva

Redacción Carballo
10/09/2026 16:19
Parte del patio del colegio está ocupado por materiales de obras
Parte del patio del colegio está ocupado por materiales de obras
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El BNG de Camariñas critica que el CEIP O Areal continúe en obras con el curso ya empezado. Los trabajos de mejora de las instalaciones, según explican, comenzaron en julio pero parecen llevar bastante retraso por lo que cuestionan que puedan finalizar en enero, tal y como contempla los plazos de ejecución.

Los nacionalistas califican el actual estado del colegio de lamentable y penoso, al punto de que "ainda hai depositado material de amianto nun patio interior, material que debería estar retirado antes do comezo das clases". 

Apuntan, además, que debido a las obras, los escolares no disponen de espacio suficiente para su tiempo de recreo.

"Non é normal que comece o curso escolar así, co desastre que hai no colexio tanto por dentro como por fóra, e xa houbo protestas por parte de familias de alumnado da escola", afirman de las formación frentista, a la vez que instan a la Xunta a buscar una solución que haga compatible el desarrollo de las obras con la actividad lectiva ocasionando las mínimas molestias posibles.

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