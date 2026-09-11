Camariñas abre el lunes las inscripciones para su programa cultural y deportivo

Casa do Concello de Camariñas Archivo

El Concello de Camariñas abrirá el próximo lunes el plazo de inscripción para las actividades culturales y deportivas del curso 2026-2027, una programación que incluye propuestas para todas las edades y que se desarrollará en distintos puntos del municipio. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 30 y las actividades comenzarán el 1 de octubre.

La oferta cultural vuelve a incluir baile, música y encaje. En la Casa de Pedra se impartirán clases de baile gallego infantil y juvenil, introducción a la danza, danza coreográfica, baile moderno y latino, además de baile gallego para adultos. También habrá formación en música tradicional, con gaita, acordeón, bombo, tambor, saxo, clarinete y pandereta, así como música moderna con lenguaje musical, guitarra, piano, batería y canto. A estas propuestas se suman el coro municipal y las clases de encaje, que también llegarán a A Ponte do Porto, Camelle y Xaviña.

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El programa deportivo para adultos comprende gimnasia de mantenimiento, relaxgym, pilates y yoga, con grupos distribuidos entre Camariñas, A Ponte do Porto, Camelle, Xaviña y Arou. También continuarán las iniciativas ConCÉLLO Activo Sénior y Adestra=Saúde, mientras que para los menores se oferta +EF ConCELLO Activo.

La programación municipal se completa con las actividades promovidas por las ANPA de los colegios O Areal y Ponte do Porto, con alternativas que van desde gimnasia rítmica, tenis de mesa, cocina o robótica hasta inglés, informática, pintura, patinaje y fútbol.

Otras entidades del municipio aportarán además fútbol, surf y bodyboard, ajedrez, gimnasia rítmica y estética, judo, baile y música tradicional. Las inscripciones municipales pueden tramitarse en la biblioteca o en el departamento de Deportes. Las solicitudes que lleguen después del 30 de septiembre pasarán a una lista de reserva.